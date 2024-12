Después de 10 años, System of a Down vuelve a dar un concierto Argentina: fecha, lugar y cómo comprar entradas

System of a Down vuelve para dar un concierto monumental en Velez.

A 10 años de su última presentación en GEBA con entradas agotadas, la banda de metal System Of A Down , regresa por tercera vez para brindar su concierto más grande e importante en nuestro país el 3 de mayo en el Estadio Vélez Sarsfield.

En los últimos días, muchas personas se sorprendieron con carteles repartidos por la ciudad que mostraban la frase "Wake Up". Así fue que los más fieles a la banda estadounidense reconocieron que se trataba de una de sus canciones más conocidas, "Chop Suey!". Esta será una fecha de las tantas que le esperan al grupo dentro del "Wake Up South American Stadium Tour".

Desde la empresa productora del concierto realizaron el anuncio por sus cuentas de redes sociales. "System of a Down llega con su South America Stadium Tour 2025 para sacudir Buenos Aires con un show inolvidable", publicaron.

Wake Up, Argentina! @systemofadown llega con su South America Stadium Tour 2025 para sacudir Buenos Aires con un show inolvidable.



3 de mayo

Estadio Vélez Sarsfield



3 de mayo

Estadio Vélez Sarsfield

Tickets a la venta a partir del jueves 19/12 a las 12hs en https://t.co/1PhCZZnmyj pic.twitter.com/sUyu1i0Eqp — FENIX ENTERTAINMENT (@fenix_latam) December 16, 2024

Cómo conseguir entradas

La banda de NU metal estadounidense se presentará él 3 de mayo en el estadio de Vélez Sársfield y las entradas se pondrán a la venta desde el jueves por www.entradauno.com.

Ahora bien, en cuanto al precio de las entradas aún no hay ningún comunicado oficial, pero desde la cuenta de X de SFV Cinema filtraron los posibles precios de los tickets.

De acuerdo a esta información las entradas comenzarían en los $102.350 (para platea alta) e irían hasta los $195.000 (para platea preferencial baja). La cabecera con acceso a campo costaría $189.750 y no parecer aparecer el campo vip, que tanto preocupa siempre a los fanáticos de los recitales.

Además, la misma cuenta reportó que habrían agregado un paquete VIP a $330.000 con un recargo de 15% por costo de servicio.

SYSTEM OF A DOWN



3 de mayo en Estadio Velez Sarsfield

Precios finales y mapa de ubicaciones

Entradas por https://t.co/JQO0IJjdwT pic.twitter.com/fnelO0DTcD — SFV Cinema (@SFV_Cinema) December 16, 2024

Fechas de “Wake Up South American Stadium Tour”

24 de abril - Estadio El Campín de Bogotá, Colombia.

27 de abril- Estadio Nacional de Lima, Perú.

30 de abril - Estadio Nacional de Santiago, Chile.

3 de mayo - Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, Argentina.

6 de mayo - Estadio Couto Pereira de Curitiba, Brasil.

8 de mayo - Estadio Nilton Santos (Engenhão) , Rio de Janeiro, Brasil.

10 de mayo - Allianz Parque de São Paulo, Brasil.

"System Of A Down es una de las bandas más innovadoras e impactantes del rock moderno, conocida por mezclar estilos como metal, punk y música tradicional armenia, además de sus letras cargadas de contenido político que abordan temas como la guerra, la opresión y la desigualdad. En Brasil, la banda ha construido una enorme base de fanáticos, conectando con el público a través de sus mensajes de resistencia y crítica social. Después de 10 años, todos tendrán la oportunidad de verlos de nuevo, ya que han influido en una generación de músicos locales que adoptaron su mezcla única de sonido y actitud” compartió Caio Jacob, vicepresidente de Giras Globales en 30e.

Los shows más recientes de System Of A Down se realizaron en Estados Unidos en abril de 2024 durante el festival Sick New World en Las Vegas, Nevada, y en agosto de 2024 en el Polo Field de Golden Gate Park en San Francisco, California. La última vez que SOAD tocó en Brasil fue en Rock in Rio 2015, en una gira que también incluyó São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México.