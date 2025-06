Diego Torres se quebró en vivo y realizó una fuerte confesión en el Día del Padre

Sin poder contener las lágrimas, el cantante confesó: “En la vida lo más hermoso que me pasó es ser padre, y poder disfrutar de una hija mujer y compartir, acompañarla, verla crecer… los diálogos ¡Cómo va armando su personalidad! La responsabilidad e influencia que tenemos sobre ellos, de ser coherentes y ahí no hay chamuyo ¡Estamos muy expuestos!”

La emoción fue compartida por el público presente en el estudio, que acompañó el momento con cálidos aplausos. Diego, conmovido pero sonriente, agregó: “Como siempre hablo con mis amigos, uno no llega con un manual para ser padre ¡Yo no sé lo que es ser padre de una chica de quince años! ¡Porque la mía tiene doce! Entonces todo se va aprendiendo y yo disfruto mucho mi rol de padre. Tuve un gran padre, muy presente, que me llevaba a todos lados. Así a mí también me gusta estar y compartir con ella”.

Diego Torres 2.jpg Diego Torres

El programa especial por el Día del Padre de La Peña de Morfi

En un contexto en el que muchas veces las figuras públicas eligen resguardar a sus familias, Diego Torres se mostró abierto y sincero sobre el impacto emocional de la paternidad, el aprendizaje constante que implica y el profundo amor que siente por su hija. La presencia de Nina, aunque fuera a través de una pantalla, fue sin dudas el punto más alto de la jornada.

El episodio, sin embargo, no estuvo exento de música. Como es habitual en el programa dominical de Telefe, el cantante también desplegó su talento con un show en vivo para celebrar la fecha. Además, se sumaron a la fiesta El Polaco, referente indiscutido de la cumbia argentina, y Silvestre y La Naranja, quienes aportaron su estilo fresco y enérgico a una jornada dedicada al afecto entre padres e hijos.