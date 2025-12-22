Disney le hizo una inesperada propuesta al hijo de Flavio Mendoza y el productor reaccionó: su respuesta

El actor reveló la oferta que recibió para realizar una tira internacional que se grabaría en México.

Flavio Mendoza sorprendió en la mesa de Juana Viale afirmando que su hijo Dionisio superó un casting de la empresa Disney y fue convocado para realizar tira internacional que se grabaría en México. Sin embargo, más allá de la propuesta tentadora, Flavio contó que la rechazó priorizando la etapa de niñez de su hijo.

“ Hizo un casting para Disney. Y quedó. No sabía qué hacer . Estuve feliz por eso, pero estuve triste porque no lo voy a hacer ”, contó y luego reveló: “ Yo en un momento le digo a él: ‘¿qué te parece?’ , y él me dijo ¿Y cómo es México? ”.

En su relato confesó el momento en el que dio el click para no dejarse llevar por el llamado: “Después lo empecé a analizar y a hablar con mi familia. Me parece que para un niño de siete años meterle toda esa presión no da . S i bien la ilusión de que esta es una firma impresionante… después quedan todos medio ‘turulos’".

"Son muchas horas, son muchas cosas que se tienen que aprender. No es lo mismo este video que él dice: ‘Ay, papá, ya me cansé, no lo hacemos más’”, contó.

Luego confesó que también su vida en la Argentina fue un punto fundamental para pensar si emigraba a México o no: “Después tengo que dejar todo yo acá, irme con él y estar con él". A su vez puso dudas ya que no sabe si realmente es el deseo de su hijo seguir el camino artístico: "Yo no sé si eso le gusta, porque lo que hace es porque yo le digo que lo haga. Se divierte, pero se divierte más jugando al fútbol”.

“Me parece que no está bueno que los niños a esa edad trabajen. Creo que está bueno cuando tenés once o doce años, que ya entendés bien todo. Capaz cuando tenga diez años me dice: ‘Yo no quiero que me saques una foto más’, y hay que respetarlo”, cerró.