Diversión y emoción: Así fue la cena de despedida de Marixa Balli de LAM

Despedida Balli.jpg Marixa Balli se despidió de LAM

Yanina expresó, "Cachaca, ¿qué va a ser de mí sin vos? Al lado mío dos añitos, hermosa. ¿Por qué te vas? Me hubiera encantado estar para despedirte, pero me hubiera encantado mucho más que sigas en LAM. Te quiero mucho, pero mucho. Cachaca, cachaca".

Por otro lado, Nazarena Vélez, le manifestó: "Te quiero decir que te quiero mucho, sos una gran mujer. Conocerte más en esta etapa de LAM fue hermoso, saber cómo sos. Sos una gran mujer, una gran compañera, una laburante increíble, sos maravillosa, icónica como dice todo el mundo".

La sorpresiva salida de Marixa Balli de LAM

El jueves pasado, Angel de Brito anunció en su programa de stream “Ángel responde” que Balli no seguiría siendo una angelita en el 2025. Ante la sorpresiva noticia detalló "se despedirá mañana con su correspondiente homenaje", pero no ahondó en detalles.

Esa misma noche, el conductor dio la noticia en el piso de LAM, programa que se emite de lunes a viernes en América TV, "mañana, último programa en vivo del año. Terminamos la temporada de LAM. Mañana se despide Marixa Balli, va a tener la despedida que se merece, algo lindo. Te vamos a pasar videos, dejaste tu huella acá, frases icónicas y momentos únicos", anunció de Brito.

"Se hubiesen esmerado un poquito más..."

Ante su noticia, Marixa Balli, fiel a su estilo rompió el silencio "Se hubiesen esmerado un poquito más con lo económico entonces...", sorprendiendo a sus compañeros de piso con su frase. Además, el conductor le preguntó si va a hablar mal del programa tras su salida, como sucedió con la ex panlista Fernanda Iglesias, pero la exvedette fue clara "no, porque es un programa que adoro. Es una pena que por un tema de dinero no se arregle, pero está todo bien, me voy contenta".

Ante la aclaración de su salida por temas económicos su compañera, Marcela Feudale, consultó "¿No vuelve rotativa?", y él aclaró: "No, no le gusta lo rotativo". Lejos de quedarse callada, Balli lo desmintió y aclaró: "No, habíamos arreglado todo... no digas eso. Habíamos arreglado, pero no llegamos a los números. Era un poquito más...".