Duki vive un finde histórico en River

"Lo veo como una pelea para la cual me estuve preparando todos estos años. Lo que más pensaba es que en el futuro, cuando alguien busque un show mío en vivo, probablemente salgan estos shows en River, entonces desde ese lado, hay un poquito de presión pero también un poquito de goce. Supongo que cuando me pare ahí todo cambiará", respondió el rapero argentino ante una pregunta de Télam en conferencia de prensa desde El Monumental.

image.png Duki en la conferencia de prensa de este jueves. Télam

Las reflexiones de Duki antes del recital

El artista nacido bajo el nombre de Mauro Ezequiel Lombardo rememoró tanto sus comienzo en las competencias de freestyle en plazas como el Quinto Escalón del Parque Rivadavia hasta su búsqueda personal plasmada en su último disco y se sinceró sobre cómo transita la "angustia" por haber "quemado tantas etapas" a su corta edad.

Duki señaló durante la conferencia de prensa de este jueves que el hecho de "quemar tantas etapas y que no haya un siguiente paso es un problema por el que se vuelven locos los (artistas) más grandes" y completó: "Trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria, pero llega un momento en el que las cosas que querés ya las tenés, entonces no existe margen de frustración, motivos para ser feliz o levantarse porque ya tenés todo. La angustia viene arraigada a eso, a que se vienen estos dos días que se me van a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora".

Duki viene de terminar una gira en México y llega a estos dos River que se desarrollarán este sábado y domingo, y que se realizan con tickets agotados, luego de cuatro shows en Vélez en 2022 y realizar una gira por Estados Unidos con el cartelito "sold out" en las boleterías.

El show será grabado y se podrá revivir a partir del 9 de diciembre en la plataforma de streaming paga DirecTV GO.