El ataque sin filtros de Antonio Laje a los empleados de A24 por la entrevista a Javier Milei

Embed - JAVIER MILEI EN A24 | ENTREVISTA COMPLETA con Antonio Laje: "El atraso kirchnerista ya no existe"

Luego, el propio mandatario se subió a esa versión al plantear que fue "una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso". "No me sorprende, porque además el estudio estaba lleno de gente haciendo ruido. Parece que las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 2023 intentaron replicarlas", sostuvo el libertario, en diálogo con Jonatan Viale y Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

Los comentarios de Antonio Laje tras la entrevista a Javier Milei

Esta mañana, en su segundo programa al aire, Antonio Laje recogió el guante y habló acerca del tema. Allí pidió perdón al Presidente y a los espectadores. Pero, lejos de negar las acusaciones de sabotaje, abogó la teoría al afirmar que los cortes fueron "raros".

"Quiero contar un poco de lo que pasó ayer, que les debemos explicaciones a los televidentes que nos acompañaron. Empezamos ayer, siempre todos los estrenos tienen algunos problemas. Siempre. Ayer tuvimos muchos problemas. Lo que pasó ayer no puede pasar. Puede haber algunos, lo que pasó ayer no tiene ninguna disculpa porque no tenía que haber pasado, mucho menos en una entrevista con un presidente", comenzó el periodista.

Embed - LAJE ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL SABOTAJE EN LA ENTREVISTA A MILEI

"No sé qué pasó", confesó Laje. "Yo me enteré cuando terminó el programa que había habido cortes de audio muy raros, extremadamente raros. Todavía no tengo respuesta, todavía no vino alguien a decir 'pasó esto'. En algún momento alguien va a poder contarnos qué pasó, pero fue extremadamente raro", deslizó el conductor, quien en ningún momento negó la versión del Presidente. Laje también indicó que el estudio estaba sobrepoblado de gente. "¿Pueden pasar irregularidades, pueden pasar desajustes? Sí, porque es todo nuevo. Pero no semejante barbaridad. Con un estudio extrañamente lleno de gente, raro. Sobrepasado de gente", agregó, antes de pedir perdón a los televidentes y al propio Milei.

Milei y Laje no registraron en el momento los problemas que tenía la entrevista. Tampoco se dieron cuenta los operadores técnicos del canal. Eran interrupciones del sonido, con frases que se le escuchaban entrecortadas al Presidente, por ejemplo, durante los primeros minutos de la entrevista, que arrancó a las 8.52 horas de la mañana, cuando hablaba del superávit fiscal, las reservas y el precio del dólar, entre otros temas.

El mandatario tenía dos micrófonos corbateros, pero se entrecortaba a veces lo que decía, aunque nadie lo notaba en el canal. Incluso, los críticos destacaron que los técnicos del canal le pusieron luego una música de fondo, a las 9.30, que dificultaba entender las palabras de Milei.