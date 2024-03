El chisme que contó Facundo Ventura sobre Estelita Muñoz, su mamá: "No entiende"

Estelita Muñoz, quien formó parte del panel de "El Run Run del Espectáculo", se destacó por ofrecer información de primera mano y protagonizar enfrentamientos con Jorge Rial, ex amigo de Ventura. Aunque sus hijos, Nahuel y Facundo, han mantenido silencio respecto a los acontecimientos familiares, Facundo no pudo evitar referirse a su madre en una reciente aparición en "Empezar el Día", el programa de Amalia 'Yuyito' González en Ciudad Magazine.

Qué fue lo que dijo Facundo Ventura sobre Estelita Muñoz

En un curioso intercambio, Yuyito abordó la faceta musical de Facundo, revelando que tiene canciones en Spotify y YouTube. Intentando evadir el tema, Facundo expresó: "¿De verdad me van a hacer pasar por esto? Están en Spotify los cuatro. Son dos covers y un tema que hizo con la producción de ‘Pasión’". Sin embargo, la conductora continuó indagando y sugirió que su madre, Estelita Muñoz, podría ser la responsable de subir la música a las plataformas digitales.

Ventura 2.jpg Facundo Ventura y Estelita Muñoz

"¡No te agrandes! Pará, pará, como diciendo ‘si me querés escuchar, búscalo’. ¿Están en Spotify? Yo no lo puedo creer. Vos no los subiste y tu madre habrá sido que te ama", comentó Yuyito. Ante esto, Facundo aseguró en tono jocoso: "Nooooo, si mi mamá no entiende nada de tecnología". Una respuesta que revela la relación cómplice y divertida que mantiene con su madre, a pesar de las tensiones pasadas en la vida familiar.