El desgarrador mensaje de Morena Rial por el cumpleaños de su hijo mayor

La mediática hija de Jorge Rial, ahora excarcelada, publicó en historias una dedicatoria a su hijo que cumplió seis años, que no vive con ella.

Sobre la publicación, Morena escribió: “Felices seis años mi príncipe hermoso” y añadió “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Mami te extraña mi amor. Te amo Fran, algún día volveremos a estar juntos. Mamá te ama”.

image.png

Morena Rial contó a qué se dedicará para vivir

A través de sus redes sociales, Morena Rial reveló cuál será su nueva profesión de ahora en más. Cabe recordar que desde su salida de la cárcel usa sus plataformas digitales para conectarse con su público y como una fuente de ingresos. La hija de Jorge Rial se volcó al mundo de las publicidades, promocionando productos y marcas a través de su cuenta de Instagram.

“More investiga. Para chismes de la farándula hablar por mensaje directo, solo con pruebas”, escribió en sus redes sociales. “Esta es la More que necesitamos. Ventilá todo”, le escribieron. Y ella dijo que “es una nueva etapa. Hablemos de quienes hablan de todo el mundo (los opinólogos)”.

De esta manera, la mediática dejó en claro que comenzará a desempeñarse como periodista de espectáculos, contando detalles de la vida de diversos personajes de la farándula argentina.

Pero eso no es todo, ya que More se traen entre manos otro proyecto al cuál dedicarse de ahora en más, pero esta vez ligado al mundo al streaming.

El nuevo proyecto de Morena contaría con un visto bueno de su padre Jorge, según anunciaron en el programa Mujeres argentinas. La influencer habría conseguido su primer trabajo desde que fue excarcelada y el empleo fue revelado en el enigmático que llevó adelante Virginia Gallardo.

Belén Aramburu pidió sobre el final del programa “poneme el enigmático que está toda la gente pendiente de esto: qué famosa estaría armando su programa de streaming. La famosa que estaría armando su programa de streaming porque tiene ganas de hablar y mucho que decir es la señorita Morena Rial”, blanqueó la panelista.

“Papá autorizó esta iniciativa, pero le dijo ‘me abro, hace lo que quieras. No pongo un peso, es un tema tuyo, pero me encanta’”. “La puede entrenar, la puede coachear. Ojo, la puede ayudar, por supuesto”, acotó Evelyn Von Brocke. Y Gallardo dijo que “ustedes me preguntaban si ella tenía información. Tranquilamente puede tener la información que quiere con el papá. Eso lo aprendió bien”.