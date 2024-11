El dolor que tiene Nicolás Magaldi con América: "No lo merecía"

“No tengo el mejor recuerdo de Intratables”, confesó a Nilda Sarli en el ciclo Mil Vidas, y precisó: “Me encantó hacerlo, me preparé un montón durante muchos años para hacerlo porque amaba ese programa. No sé si el horario o el rating no convencían, entonces me dijeron ‘Nico, se acabó el programa’. Yo consulté si me podía despedir de la gente y me dijeron ‘no, muchísimas gracias por todo’”.

Embed - UN RECUERDO POCO FELIZ: El dolor de Nicolás Magaldi tras su paso por "Intratables"

El conductor continuó: “Con los directivos está todo bárbaro, pero al mismo tiempo digo ‘yo no me merezco eso, nadie se lo merece’. Me parece que era un programa que estaba muy bien. Después cada canal empieza a jugar sus partidas políticas y hay cosas que uno no tiene por qué entrometerse”.

El recuerdo de su paso por Intratables y sus expectativas para su futuro en los medios

“Ojalá que a la tele toque volver con algún proyecto que sea interesante y que te respeten y valoren como tal”, agregó Nicolás Magaldi en la nota en referencia a sus deseos en su futuro profesional. Y remarcó: “Pero ese es mi recuerdo de Intratables: fue una gran medalla que me colgué para una maratón que no me dejaron terminar”.

Magaldi también explicó que no aceptó la propuesta por un tema económico: “La plata que a mí me pagaban como conductor de Intratables no me hacía vivir hasta fin de mes, y estoy hablando del programa político más importante de ese canal. No fui por eso, fui por prestigio profesional. Nadie en este momento va a faltarme el respeto”.

Nicolas-Magaldi-1.jpg

Sobre su ausencia en los medios tras el fin del programa, destacó: “El miedo a no tener trabajo no lo tuve jamás. De hecho, si vos me preguntás por qué hace un año después de Intratables no estoy al aire, la respuesta es que no pasó. No estoy esperando que alguien me llame para darme trabajo, pero tampoco voy a estar chupándole las medias a alguien pidiéndole por favor que me dé laburo”.