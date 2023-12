El drama de salud de Estela Muñoz, la ex de Luis Ventura

ESTELA.MUÑOZ.jpg Estela Muñoz es la madre de los dos hijos mayores de Luis Ventura y los rumores de oficialización de la pareja del periodista con Fabiana Luzzi la habrían afectado.

Y si bien se supuso que esta mediatización de la aparente confirmación de la pareja de Luis Ventura con la madre de su hijo menor, esta no sería la razón del motivo del cambio de hábitos públicos de Estela Muñoz.

Qué le pasa a Estelita, la ex de Luis Ventura

Estelita ya había tenido un 2022 por demás complicado luego estar internada durante una semana con un cuadro de vértigo postural paroxístico benigno. “Estuve diez días vomitando, bajé siete kilos, ni siquiera puedo salir a la calle sola”, dijo en ese entonces.

A mediados de diciembre, la ex de Luis Ventura volvió a tener una crisis. “Otra vez me agarró vértigo… tengo muchos vómitos, entonces me tienen que internar para ponerme suero y que así no me deshidrate. También allí me pasan todos los remedios para estabilizar el estómago y curarme el vértigo”.

En un vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram, Estela Muñoz contó: “Recién ahora, gracias a Dios y la Virgen, y a mi mami, estoy volviendo de a poquito. Ya no tengo vómitos, no me duele el estómago ¡Estoy tirando, como quien dice, para no aflojar”.