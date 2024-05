El Duki contó cómo fue el día que se desnudó frente a la policía

image.png

Duki y la vez que se desnudó con la policía

En la entrevista, el novio de Emilia Mernes relató el abuso de poder que vivió de un grupo de policías en las calles de Mallorca cuando estaba con Emilia: “Yo venía de cenar con mi novia, con una bolsita que tenía un tiramisú y dos cucharas que había pedido en el hotel”.

“Entonces me pararon y cuando me bajo me dicen ‘¿qué tienes?’. Y yo les digo que no tengo nada, que soy artista. Se pusieron un poco violentos los señores hasta que uno me lleva a la parte de atrás de la camioneta y me dice ‘bajate los pantalones’. Y yo lo miro como diciendo ‘¿qué está pasando acá?’. El policía quería revisarme mis partes íntimas para ver que yo no lleve nada ilícito”, explicó el músico.

Luego, finalizó sobre la historia: “Me negué un par de veces hasta que le dije ‘ah ¿la querés ver? Bueno dale’. Le mostré mi miembro con ganas, porque estaba un poco enojado. El señor se dio cuenta que yo no tenía nada. Quería chequear, no lo dejé tocar porque me parecía un poco de más. La mano de la ley llega hasta cierto punto”.

Además, reveló que Emilia también se metió en la discusión: “Terminó la situación con mi novia peleándose a los gritos. Al final tuve que tranquilizarla porque iban a llamar a una mujer para que la detuviera”.

“Pero lo más gracioso fue que me pusieron contra el auto, me revisaron, y lo único que me sacaron fue un tiramisú con dos cucharas”, concluyó, risueño. Al final, mostró el diseño que le hicieron en el brazo. Una botella de aguardiente que tiene como marca “Bogotá Colombia”.