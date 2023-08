El durísimo momento de Jorge Martínez: vive de prestado y sufre por su salud

JORGE MARTÍNEZ.mp4 En Polémica en el Bar Marcelo Polino dio detalles de la dura situación de Jorge Martínez.

Hace ya algunos años que Jorge Martínez enfrenta la falta de trabajo. Eso fue lo que lo llevó a mudarse a La Casa del Teatro. Su última obra de teatro fue Viva la vida, con Nora Cárpena, Mercedes Carreras, Rodolfo Ranni y Alberto Martín. Pero la temporada se cortó abruptamente por la pandemia de Covid-19.

“Es verdad, estoy viviendo en la Casa del Teatro y estoy muy bien, muy agradecido porque me tratan muy bien”, confesó Jorge Martínez tras ser consultado por el diario LA NACION, que se comunicó con el actor para confirmar la noticia. Hace unos años, el ex galán ya había hablado de la posibilidad de retirarse y escribir un libro sobre su vida.

En su mejor momento, Jorge Martínez protagonizó La extraña dama y Soy Gina con Luisa Kuliok; Manuela, con Grecia Colmenares; y Micaela, con Jeannette Rodríguez. También hizo telenovelas con Verónica Castro y con Raffaella Carrá, con quienes vivió apasionados romances.

“Viví una vida muy bien vivida, me rodeé de figuras como Muhammad Ali, Al Pacino, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger. En un momento me acostumbré a eso y me parecía lo normal. Pero no extraño esa vida, al contrario, estoy feliz así, solitario... Pienso que tuve una linda vida, que disfruté esos momentos y ya no los extraño. Pero en 52 años de carrera me di todos los gustos”, expresaba Jorge Martínez en 2021, feliz con su pasado y tranquilo por el rumbo que empezaba a tomar su vida por ese entonces.