El durísimo momento que vive Yanina Latorre: “Nunca pensé que me podía pasar”

“No me morí, escuchen. Primera historia en cuenta alternativa, por las dudas, porque yo no me puedo quedar muda ni callada. Alguien intentó toda la noche hackear mi Instagram, entonces están intentando verificar mi información por seguridad. Mientras tanto está suspendida”, contó.

Cada vez es un acto más común ver esta clase de ciberdelitos, ya sea con cuentas de redes sociales, o en casos más complicados cuando se meten en teléfonos o computadoras, pueden llegar a complicar cuentas bancarias o de billeteras electrónicas, comprometiendo así la economía de los damnificados.

Acto seguido, se lamentó porque la cantidad de seguidores que perdió, y en eso, sus fanáticos la ayudaron a tener alcance en su cuenta secundaria. Ante el gesto, Yanina se mostró agradecida y disparó contra los culpables de la situación. “¿Se puede ser tan pesado de querer hackearme?", expresó.

Y siguió: "Chicos, dejen vivir en paz. Hoy que les voy a decir, ¿buen día? No, día feo, nublado, estoy histérica y desde que me levanté hiperventile porque en la madrugada me entraron mails de hackeó, nunca me imaginé esto. Es como que me cortaron las piernas”.

Por su parte, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter (X) explicando lo sucedido: "Para los que me preguntan…fue intento de hackeo lo de mi cuenta de IG, por suerte no lo lograron. Así que por seguridad suspendieron la cuenta y estoy con los trámites para restablecerla. Amooooooooor que difícil es ser yo", expresó.