El emotivo posteo que Claudia Villafañe le dedicó a su nieta Roma por su cumpleaños

Junto al mensaje, la empresaria compartió varias postales que muestran distintos momentos juntas, dejando en evidencia el vínculo cercano y cómplice que tienen. Además, agregó: "Gracias por dejarme compartir con vos tus juegos, tus bailes y miles de momentos que van a estar siempre guardados en mi corazón. ¡Te amo, Roma!", cerró la emotiva dedicatoria.

Claudia 2.jpg Claudia Villafañe con sus nietas

Dalma Maradona y la historia detrás del nombre de su hija

En paralelo a la celebración del cumpleaños de Roma, su mamá, Dalma Maradona, sorprendió en las últimas horas al revelar el origen del nombre de su hija y cómo llegó a la elección junto a su pareja. Según contó en una reciente entrevista, la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe explicó que el nombre de Roma fue una decisión de último momento, ya que no lo tenían definido hasta el día del nacimiento.

"Roma nació antes de lo previsto, porque yo estaba explotada. Cuando me avisaron que ese mismo día iba a nacer, yo lloraba porque mi hija no tenía nombre. Nos decían que nos hacíamos los cool y que no lo decíamos, pero realmente no lo teníamos", confesó Dalma.

En ese momento, su marido, Andrés Caldarelli, le recordó que, años atrás, ella misma le había dicho que si algún día tenía una hija la llamaría Roma. "Me dijo eso y no hubo otro nombre posible", reveló la actriz. Así, el nombre quedó sellado como una decisión espontánea pero con un profundo significado para la familia.