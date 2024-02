El escandaloso cruce de Rocío Marengo con la ex de Eduardo Fort en un casamiento

La ex mujer del empresario chocolatero habló acerca del vínculo que mantiene con él y su actual pareja

Rocío Marengo lleva ya varios años de una amorosa relación con Eduardo Fort, hermano de Ricardo. Ahora, se casó la hija del empresario, Macarena, y en el emotivo evento, la pareja de mediáticos tuvo que compartir con Karina Antoniali, la ex de Eduardo, quien lanzó algunas palabras sobre su pasada relación.

Es que en el medio del casamiento por civil estuvo metido un notero de Intrusos, que fue a buscar a Karina que no quiso hablar con Flor De La V y su panel, pero sí accedió a hablar con el Rafa Juli.

En primer lugar, la Antoniali dijo: "No, yo les mando un beso a todos en el piso que los adoro, que los amo, divinos pero es el momento... mirá qué más lindo que ver eso".

Después agregó que la pasó de una muy buena manera en la celebración, y contó: "Ella siempre dijo que se iba a casar, de chica, porque quiere tener 6 o 7 pibes. ¡Está loca! Empieza temprano, eso es bueno".

"Tiago es un amor, la familia. Nos conocemos hace muchísimos años y es increíble", expresó en torno al ahora marido de su hija.

Las palabras Karina Antoniali para Rocío Marengo y Eduardo Fort

Embed - Se casó MACARENA FORT: HABLAN LOS NOVIOS, ROCÍO MARENGO, EDUARDO FORT Y FELIPE FORT

El notero indagó un poco más y le preguntó si fue todo felicidad o hubo algún momento de tensión por la presencia de Rocío Marengo y Eduardo Fort, a lo que respondió: "No, yo me casé acá con mi ex. Creo que en el mismo lugar... La emoción de un hijo supera absolutamente todo".

“Es el padre de mis hijos, me dio tres maravillas, lo adoro. Que tenga problemas financieros... Escuchame, acá hay una pared, abogados y nosotros", sostuvo a continuación respecto a su relación con Fort.

En cuanto al encuentro con Rocío Marengo, se sinceró: "Nunca nos saludamos, ni cuando falleció mi suegra. Pero no por mí. Le dije yo que se saquen una foto con Eduardo y los novios".

Y para agregarle algo de picante a los comentarios y a su complicad separación en medio de infidelidades, disparó: "De un lado 9 años y medio que estamos separados y del otro lado diez".

"Está todo bien, ya está chicos, etapa superada", finalizó afirmando sobre el vínculo con su ex y su actual novia.