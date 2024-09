El escandaloso video de Denisse González en el recital de Bautista Mascia

Sin embargo, la noche no culminó con el recital. Luego del mencionado show, Denisse fue a bailar con Bautista a una reconocida fiesta, a la que también asistieron más ex GH, y varios momentos se hicieron virales en las redes sociales.

El estado en el que estaba Denisse es triste.

No estaba en su sano juicio y las nenas que la miraban no entendían nada

— Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) September 9, 2024

“El estado en el que estaba Denisse es triste. No estaba en su sano juicio y las nenas que la miraban no entendían nada”, “Se olvidó de que no estaba en la casa”, “Estaba re tomada”, “Bauti se fue de la vergüenza” y “Estaba re en pedo”, fueron algunos de los comentarios que cosechó el video de la ex GH bailándole sexy y con poca estabilidad a Bautista.

Revelan cuánto cobró Denisse González al trabajar para su novio, Bautista Mascia

En una entrevista que les hicieron en A la Barbarossa, el programa de las mañanas de Telefe, Bautista Mascia, el último ganador de Gran Hermano, y Denisse González hablaron de su relación, de cómo se están llevando y también contaron cómo fue el backstage del videoclip que hizo el flamante cantante hace poco.

El ganador del reality de la casa más famosa del país se refirió a su nuevo trabajo musical, “Muero X Decírtelo”, y en el programa de Georgina Barbarossa quisieron saber cuánto había cobrado su pareja, también ex GH, por aparecer en el el videoclip de la canción.

“Cero”, contestó Denisse, que no dudó en mandar al frente a su novio. “Me imagino que tendrás regalías, porque no se labura gratis”, remarcó Nancy Pazos al respecto.

Entonces, Bautista intervino en la charla. “La llevé a conocer Uruguay. Fue un canje por un viaje. ¿Sirve? ¿Está bien?”, comentó, irónico, tratando de evadir una posible polémica. Luego, remató: “Yo se lo pedí por favor. La temática era de dos personas que se conocen. Le pedí el favor y ella accedió”.