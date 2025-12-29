El fuerte mensaje que publicó la hija de Evangelina Anderson contra su papá, Martín Demichelis

Lola Demichelis , la segunda hija de los tres que tuvieron Evangelina Anderson y Martín Demichelis durante sus 18 años de relación, se convirtió en noticia luego del fuerte mensaje que publicó en contra de su papá. La preadolescente eligió sus stories de Instagram para realizar una publicación que llamó la atención de propios y extraños.

Lola, quien acaba de ingresar en la preadolescencia, mantiene un perfil súper bajo alejada de la exposición pública. Pero este lunes, la joven publicó un durísimo mensaje contra su padre que causó sorpresa. Si bien luego lo borró, el posteo ya había sido capturado por varios seguidores de ella.

El periodista Fede Flowers compartió la historia del fuerte mensaje de Lola que decía: "Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere", acompañado por dos emojis, un corazón vendado y la cara seria de una mujer.

La frase que eligió Lola deja en claro que no está pasando por un buen momento en la relación padre-hija y en las redes comenzaron a realizar todo tipo de especulaciones con respecto a la historia detrás de ese desgarrador mensaje.

La tajante respuesta de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson empieza a despedir un año intenso, que marcó un antes y un después tanto en lo profesional como en lo personal. Tras su regreso definitivo a la televisión argentina, la modelo volvió a ocupar un lugar central en el espectáculo, primero como jurado en "Los 8 Escalones" y luego como participante destacada de "Masterchef Celebrity". A la par de ese crecimiento laboral, su vida privada volvió a quedar bajo la lupa mediática.

En agosto pasado, la modelo confirmó públicamente su separación de Martín Demichelis, con quien compartió 18 años de relación y formó una familia con tres hijos: Bastian, Lola y Emma. La ruptura llegó después de una crisis profunda, atravesada por rumores de infidelidad que circularon durante meses antes de hacerse oficiales. Aunque el duelo fue doloroso, la influencer comenzó a reconstruirse y a mostrarse enfocada en su presente.

Ese proceso personal incluyó también rumores de nuevos vínculos. Durante su paso por el reality culinario, surgió un coqueteo mediático con Ian Lucas, compañero del certamen gastronómico. Ambos minimizaron las versiones, aunque sin negarlas del todo. Casi en simultáneo, una foto familiar publicada por Lola, una de sus hijas, reavivó las especulaciones sobre un posible acercamiento con Micho.

En medio de ese escenario, Evangelina decidió hablar sin rodeos. Invitada al programa "Juego Chino" (Telefe), conducido por Guillermo “Pelado” López, dejó definiciones contundentes sobre su presente sentimental. Allí, contó que llevaba “un año y medio separada” y que atravesaba esa etapa “con tranquilidad”, lejos de los escándalos que suelen rodear a las rupturas mediáticas.

Durante la charla, la modelo sorprendió con una confesión cargada de honestidad: “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”. La frase generó un clima íntimo en el estudio y abrió la puerta a una pregunta inevitable.

Fue entonces cuando el conductor lanzó: “¿Y mirá si se arreglan?”. Sin mencionar nombres, la referencia al exentrenador de River fue evidente. La reacción de Evangelina no dejó lugar a dudas. Tras un breve silencio y una mirada de asombro, respondió con firmeza: “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo”.