El fuerte repudio que recibió Catalina de un fandom de GH: "No te metas con nosotros"

En su cuenta de X, Catalina expresó: “La oscuridad de Coy me da miedo”. Rápidamente el mensaje se hizo viral y recibió cientos de réplocas de los fanáticos de la favorita del programa, quienes salieron a contestarle con todo.

"Jajaja a nosotros nos da miedo tu cara, estás para psiquiatría"; "Catalina estás demasiado al pendiente de furia y todo lo que la rodea, tenés seguidoras habla con ellas, enfócate en lo bueno esto no te hace bien, se te ve desbordada, que vuelva la cata divertida y ya sabes, porfa, no lo mufes al chinito porfa porfa", rezaban algunas de las respuestas.

Otras de las réplicas que lanzaron los fanáticos en X decían: "Flaca podes superar todo lo q sea de furia posta no es normal"; "Esta semana deja de hablar de Furia para hablar de Coy jaja"; "La oscuridad, mala energía, desprecio, rechazo, mal augurios, y pensar que das vos, eso da miedo".

En la última gala de eliminación del reality donde Virginia Demo quedó fuera de la casa en una definición mano a mano con Furia, Catalina había manifestado también su indignación con la decisión del público, abriendo también otra polémica con los seguidores de la polémica participante.

Catalina Goristidi se burló de Eliana Guercio

Todo comenzó cuando Eliana re respondió a una cuenta falsa de Catalina donde se ve a la ex vedette en 2006 en Intrusos cuando le pegó a Marcelo Polino en vivo: “Ahora se entiende por qué @ElianaGuercio defiende tanto a Furia. Son violentas, las dos por igual #GranHermano”.

“Ay Cata, Cata. Lo más importante del hecho es que los dos tuvimos la grandeza de disculparnos mutuamente, perdonarnos y abrazarnos. Decirnos que nos queremos, volver a trabajar juntos, etc. No estás a la altura de ningunos de los dos. Dame mil Furias”, respondió Guercio sin darse cuenta que era una cuenta fake.

Ante esto, se dio el siguiente ida y vuelta, ya con el perfil correcto de Cata: "Cata, me enseñaron que, si vas a pelear, siempre hay que pelearse hacia arriba, nunca para abajo. Te felicito, vas bien. Buena vida", siguió posteando la panelista.

"Si debiera ser para arriba, no estaría hablándote porque arriba mío vos no estás jajaja", replicó la ex GH. "Mis mejores deseos para vos, Cata", intentó cerrar el cruce Eliana, pero todo no quedó ahí. "Sos una maleducada! ¡Nunca te hice nada para que apruebes las agresiones de los hates hacia mí! Y este es mi Twitter, no el otro, ridícula", pegó de manera certera la santafesina.

"Cata, yo no aprueba ni desapruebo nada. No necesito agredir. Si te molesta con que esté de acuerdo en que Furia cuando salga vea que, a pesar de estar fuera de juego seguís desparramando odio en la vida real, no ería yo la que tiene el problema. Que estés bien, linda", cerró el tenso cruce la esposa de Chiquito Romero.