El fuertísimo cambio de vida de la hija de Andrea Frigerio, Fini Bocchino

Nacida en 1997, Fini se formó en diversas disciplinas artísticas desde temprana edad. A pesar de tener como referente directa a su madre, no fue un camino automático. "Hay veces que decís: ‘mi mamá es actriz, yo no voy a ir por este lado’, y, de hecho, me pasaba eso", confesó en una entrevista con el medio Hoy. Sin embargo, el contacto constante con el teatro, incluso durante sus viajes por Europa, fue sembrando una semilla que finalmente floreció. “Lo último que hice en Francia fue como un intensivo que, al terminar, dije: ‘basta, yo soy actriz, es ahora, me quiero dedicar a esto, y en Argentina’”, aseguró.