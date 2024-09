El gesto de buena persona que Maru Botana tuvo con los chicos de Bake Off

Comenzaron las grabaciones del reality de Telefe, Bake Off Famosos , el programa culinario que contará con la conducción de Wanda Nara . Con el correr de los días se van conociendo detalles como, por ejemplo, quiénes son los 14 participantes que intentaran ganar el certamen. En ese contexto, se dio a conocer el gran gesto que Maru Botana tiene con sus compañeros de trabajo.

Desde adentro dicen que ya es un ritual, y que la pastera aparece todos los días con algunas de sus creaciones para crear momentos amenos. Esto relajó y generó un gran clima laboral. Eso sí, tanto ella como el jurado no se juntan con los participantes. Los jueces, como Wanda, reciben sus respectivas viandas en sus camarines. Ellos se mantienen concentrados.

maru-botana-cumplio-51-PY2GDYPDC5DUNETNC7EB7CZLDY.avif Maru Botana

Los participantes de esta edición del reality son: Damián De Santo, Camila Homs, Karina Jelinek, Nacho Elizalde, Cande Molfese, Gastón Edul, Ángela Leiva, Callejero Fino, Javier Calamaro, Andrea del Boca, Mariano Iudica, Eliana Guercio, Marcos Milinkovic y Claudia Villafañe.

Wanda Nara mostró cómo es el camarín que le dieron en Bake Off

Wanda Nara ha comenzado con las grabaciones de la nueva versión de Bake Off Argentina, en Telefe, donde asume el rol de conductora tras su exitoso paso por MasterChef. Como era de esperarse, su llegada al canal no pasó desapercibida, y la mediática no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram el impresionante camarín que le fue asignado, un espacio que refleja el trato de lujo y comodidad que recibe durante las largas jornadas de trabajo.

El camarín de Wanda, destacado por su elegancia, se presenta como un verdadero refugio de estilo y confort en medio de las grabaciones. Decorado con un aire que evoca el clásico estilo francés, el ambiente se divide en dos niveles conectados por una delicada escalera de caracol blanca, que no solo es funcional sino también un detalle decorativo que aporta sofisticación. El suelo de parquet y las vigas de madera en el techo contribuyen a crear una atmósfera acogedora y refinada, ideal para que Wanda se sienta cómoda y pueda descansar entre las tomas.

Wanda 1.jpg

Wanda 2.jpg

Uno de los elementos más llamativos del camarín es el empapelado de estilo toile de jouy, con un diseño en tonos azules que añade un toque de distinción al espacio. Este detalle, combinado con los demás elementos decorativos, refuerza la sensación de estar en un lugar pensado hasta en los mínimos detalles para que la conductora se sienta a gusto.

Pero no solo la estética del lugar es destacable, sino también el nivel de atención que Wanda recibe en el canal. Como lo mostró en sus redes sociales, en su camarín no faltan los detalles gastronómicos personalizados. En una de sus historias de Instagram, compartió una imagen de su almuerzo: un suculento plato de carne al horno acompañado de palta y zapallo, preparado según sus preferencias. "Mi vida de camarín. Con el amor que me tratan en Telefe", escribió la conductora, reflejando su satisfacción tanto con el espacio como con el trato que recibe en el canal.