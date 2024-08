El increíble video de Pampita en el medio de sus vacaciones en España

Embed - Pampita on Instagram: "@nomadsailingtrips Siempre el mejor plan en Ibiza y Formentera! Te llevan en su barco a los lugares más lindos de las Baleares! " View this post on Instagram A post shared by Pampita (@pampitaoficial)

"¡Siempre el mejor plan en Ibiza y Formentera!", escribió la modelo en la publicación, que cosechó rápidamente más de 15 mil "Me gustas" y muchos comentarios donde opinaron tanto del paisaje como de su look.

Con quién se enojó Pampita en medio del escándalo con Benjamín Vicuña

En el programa Socios del Espectáculo contaron hace unos días que Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán se cruzaron feo en el cumpleaños de Ana, la hija menor de Pampita y que tuvo fruto de su actual relación con el dirigente político. Según revelaron fuentes, el también empresario no se puso contento al ver al actor chileno.

Sin embargo, durante las últimas horas se conoció que la modelo está furiosa con una famosa por contar lo que ocurrió en el cumpleaños de su hija. Se trata de nada de más ni nada menos que de la periodista Paula Varela, quien reveló qué le dijo la modelo en medio de la polémica.

"Hablé con Carolina, ella estaba un poquito enojada porque no le gusta que se digan esas cosas, ella considera que es una mentira, pero por supuesto que no lo es", comenzó a contar la panelista de Socios del Espectáculo sobre la charla que tuvo con Pampita.

Y lanzó: "Pampita me dijo que quiere proteger a su familia y me parece bien. Yo no voy a pelear con ella ni entrar en una discusión. No tiene sentido. Ella me cae mil puntos, no es personal. Yo se lo expliqué. Porque a veces la información la buscamos, pero en este caso no la busqué, me cayó de arriba".

"Y me pareció simpático porque me pareció como una puteada de tránsito con alguien que estaba trabajando, una bajada de línea que cualquiera puede hacer en su evento. Porque todos los proveedores sabían que Vicuña no podía estar en las fotos, de hecho no estuvo en ninguna, sólo en esa. Además, yo soy creativa, pero tampoco tanto", finalizó.