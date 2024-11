El increíble y nuevo país en el que vivirá y trabajará Tomás Holder

El ex Gran Hermano sorprendió a todos con su nuevo destino y su próximo proyecto laboral.

Ahora, sorprendió a todos con el nuevo proyecto en el que se encuentra involucrado y cuál será en el país en el que trabajará en el futuro.

Cuál es el nuevo trabajo y el nuevo destino de Tomás Holder

Tomás Holder sorprendió a todos sus seguidores con un tremendo e inesperado anunció que realizó en sus historias de Instagram. "Les tengo una noticia muy grande, que les quiero compartir, para todos los que no confiaban", empezó diciendo en el video.

"Nos vamos a México, vamos a ser actor muchachos... ¿Cómo lo ven a Tomy?", siguió comentando Holder, informando así cuál será su próximo destino y su próximo poryecto laboral.

"Se viene una nueva etapa en mi vida, junto a mi novia, vamos a estar en las pantallas... ¿No la tenías a esa eh?", cerró Holder su video es modo historias con el que sorprendió a más de uno.

Por otro lado, el ex Gran Hermano recordó cómo era su vida antes de su participación en el reality que lo volvió famoso. El hijo de Gisela Gordillo aclaró que no era un “chabón infeliz” cuando estaba en su ciudad natal. Uno de sus mejores amigos vivía a unas 40 cuadras, pero no tenía dinero para usar el colectivo siquiera. “Cada vez que iba, caminaba con pasión y ganas porque sabía que iba a valer la pena, que todo iba a mejorar”, precisó.

Holder recordó que los conductores de autos de lujo le llamaban la atención y estaba convencido de que su vida iba a ser igual. Luego recomendó: “No sientan envidia cuando ven a alguien así. Yo pasé por un Audi y un BMW, son rachas”. “La barrera está en tu mente”, concluyó el exjugador de Gran Hermano mientras se filmaba en la autopista. En ese contexto también se permitió cierta autocrítica: “Hice boludeces, pero todo lo que tengo lo gané yo”.

Hace un año y medio, Holder recibió muchas críticas por la viralización de un video sexual grabado con Agustina La Tana. Meses después participó en el Bailando 2023, donde expuso una serie de problemas de salud mental. Después de esa etapa conflictiva de su vida, el rosarino cambió el perfil e incluso se confesó sobre su historial de consumo de drogas. En contraste con aquellos tiempos difíciles, el final de 2024 lo encuentra feliz con su situación personal y hasta se animó a una pelea de boxeo con Yao Cabrera.