Espectáculos La Mañana Tomás Holder Tomás Holder se operó la cara y ahora lo comparan con Ricardo Fort

El ex participante de Gran Hermano sorprendió a todos al hacerse un jugado retoque estético que hizo que muchos recordara al chocolatero.







La polémica figura de Tomás Holder, conocido por su participación en Gran Hermano, vuelve a acaparar la atención de las redes sociales debido a su más reciente cambio estético. El influencer compartió en su cuenta de Instagram una historia que mostraba el notorio aumento en el tamaño de sus labios, desatando una ola de comentarios y reacciones.

Usuarios en la plataforma X (ex Twitter) no tardaron en expresar sus opiniones sobre la transformación de Holder. Una publicación que señalaba el cambio obtuvo más de 530 mil visitas, fue compartida por alrededor de 490 personas y recibió más de 18 mil me gusta. Entre los comentarios, destacan opiniones como: "Holder se pichicateó la boca. Estoy estallada. Apreciémoslo ahora, porque es el nuevo Ricardo Fort, pero pobre".

Holder 2.jpg El nuevo look de Tomas Holder “Ay, a mí me da un cringe terrible, pero es inevitable no seguirlo”, “Lo banco”, “Es Calamardo el hermoso”, “Como hay complejo de Kardashian, hay complejo de Ricky Fort”, “Se hizo los labios de Anto Pane” y “Lo amo tanto, ojalá no se descarrille”, fueron algunos de los otros comentarios.