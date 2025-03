El inesperado guiño de Cami Homs a Tini Stoessel en medio de su acercamiento con Rodrigo De Paul

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no dejan de crecer. En los últimos días, se filtraron imágenes de la cantante y el futbolista caminando juntos por las calles de Europa, lo que desató especulaciones sobre un nuevo capítulo en su relación. Mientras tanto, Camila Homs, expareja del mediocampista de la Selección Argentina, sorprendió a todos con un gesto que dio que hablar en las redes sociales.

En plena Semana de la Moda en París, Tini Stoessel deslumbró con su presencia en algunos de los desfiles más exclusivos de la industria fashion. Entre las múltiples postales que circularon en redes, una en particular generó un impacto inesperado: Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, compartió una foto en la que posaba junto a la intérprete de Miénteme.

Tini 1.jpg El gesto de Cami Homs para Tini Stoessel

Un gesto inesperado de Cami Homs en medio de los rumores

El posteo acumuló más de 1.3 millones de ‘me gusta’, pero lo que llamó la atención fue que Camila Homs, la ex de De Paul, decidió darle like a la imagen. Este simple gesto encendió las especulaciones entre los seguidores de la cantante y del futbolista, que no tardaron en preguntarse si la modelo daba señales de haber superado su historia con Rodrigo o si se trataba de una indirecta.