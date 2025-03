El video que deja peor parado a Eial Moldavsky luego de su escándalo con Lali Espósito

Este fin de semana, Eial Moldavsky quedó en el centro de la polémica tras hacer declaraciones en Sería Increíble, el programa de Olga donde comparte espacio con Nati Jota. Durante la emisión, el humorista relató un supuesto romance con una "artista clase A", insinuando que se trataba de Lali Espósito. A pesar de no mencionarla explícitamente, las indirectas y los detalles revelados hicieron que los seguidores de la cantante la identificaran como la protagonista de la historia.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con fuertes críticas hacia Moldavsky, acusándolo de exponer detalles íntimos sin consentimiento y generar una situación incómoda para la artista. Frente al escándalo, el influencer decidió pedir disculpas públicamente, aunque el daño ya estaba hecho y Lali tomó una postura tajante al respecto.

Durante el programa, Moldavsky contó que tuvo un romance y detalló cómo habría sido su vínculo. “Me escribe. Me dice ‘qué bueno que estuvo, repitamos'. Ella estaba acá y se iba a grabar a España. Metemos una segunda salida, funciona muy bien y me dice ‘me voy a ir a España, vení conmigo’”, relató.

Las redes sociales explotaron con críticas hacia el comediante, señalando su falta de respeto al contar una historia de este tipo en público y exponer a la artista. “No puedo creer lo que estoy escuchando”, “Esto es de una bajeza tremenda”, y “¿Qué necesidad de contar algo así?”, fueron algunos de los comentarios que circularon en X (Twitter) e Instagram.

Y si faltaba algo, apareció un video en twitter en donde mostraban en el mismo programa, tiempo atrás, el chat de Moldavsky hablando con Lali de manera consecutiva y sin respuesta preguntándole si seguía en pareja con Pedro Rosemblat. La realidad es que el chat era falso y se trataba de una broma que le hacía al propio Eial en el programa, sin embargo, en redes muchos recortaron el fragmento para continuar con la polémica.

Porque revelaron que le manda mensajes todos los días a Lali preguntándole si "sigue con Pedro".pic.twitter.com/U68pTuPdlx — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 6, 2025

Las disculpas de Eial y la reacción de Lali

Ante la ola de críticas, Moldavsky recurrió a sus redes sociales para pedir disculpas y aclarar que la historia era completamente falsa. En su descargo, reconoció que se había equivocado y que su relato había ido demasiado lejos. "Nunca pensé que esto tomaría esta dimensión. Lo más importante es que quiero pedir disculpas, especialmente a Lali, porque no era mi intención ensuciar su nombre. La historia no es real, simplemente fue un error en la manera en la que quise hacer humor y claramente me equivoqué", expresó en sus historias de Instagram.

Sin embargo, Lali no dejó pasar la situación y reaccionó con un gesto contundente: dejó de seguir a Eial Moldavsky en Instagram, una señal clara de su descontento con lo ocurrido.

Pero la artista no solo tomó distancia del humorista, sino que también mostró su molestia con Nati Jota, quien participó del programa y fue señalada por la audiencia por no frenar el relato en el momento. Al darse cuenta de la magnitud del escándalo, Nati Jota también pidió disculpas públicamente, reconociendo que debería haber intervenido.