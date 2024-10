El inesperado posteo de Pampita en la madrugada, en medio de su separación con Moritán

El detalle que más llamó la atención fue la música que acompañaba las imágenes. La canción elegida para el video fue "Creo en Mí" de Natalia Jiménez, un tema cargado de mensajes de empoderamiento y superación personal. Las palabras de la letra no pasaron desapercibidas y parecieron reflejar el estado de ánimo de la modelo en este delicado momento: “Me han clavado en la pared, contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta. Estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va”, se escucha en una de las estrofas.

El gesto de Pampita fue interpretado por muchos de sus seguidores como un mensaje directo sobre su situación personal. En medio de la tormenta emocional y mediática que atraviesa, la modelo mostró que, más allá de las heridas, sigue adelante y se está reinventando. La publicación, compartida originalmente por la cuenta fan "Hermanitos Vicuña", fue rápidamente viralizada y recibió un aluvión de comentarios de apoyo por parte de sus admiradores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hermanitos Vicuna Ardohain (@hermanitosvicuna_)

La reacción de los usuarios sobre Pampita

La letra de la canción resonó profundamente entre quienes siguen de cerca su vida. En otra parte de la canción, se escucha: “No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo, no me arrastro nunca más”. Estas frases parecen haber tocado una fibra sensible en la vida de Pampita, quien se ha enfrentado a múltiples crisis públicas, incluyendo la pérdida de un hijo, y siempre ha encontrado la forma de levantarse.

En la publicación original, los seguidores de la modelo también compartieron palabras de aliento. "Creo en mí, Pampita, mujer guerrera", escribieron, expresando su apoyo en este difícil proceso de separación. Los comentarios fueron un reflejo de la admiración y empatía que muchas personas sienten por ella. “Seguramente rota por dentro, como todas después de algo así, pero siempre se repone y sale adelante, es una leona”, “Fuerte, bella”, “Invencible Pampita”, “Sos inmensa mujer. Y esto es un tropezón que duele, nos duele, pero va a pasar”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes.