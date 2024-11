El jugado cambio que Nico Occhiato le quiere hacer a Luzu TV

image.png

El primer capítulo contará con las actuaciones de Candela Vetrano y Victorio D'Alessandro, quienes darán inicio a esta propuesta innovadora que marca una nueva etapa para el canal de streaming.

La nueva serie titulada "Somos" está diseñada para conectar con el público adolescente mediante relatos cargados de frescura y emoción.

Por qué Nacho Elizalde se fue de Nadie Dice Nada

Nacho Elizalde regresó a Nadie Dice Nada, de Luzu TV, tras finalizar las grabaciones de Bake Off Famosos, pero hizo un anuncio que dejó en shock a todos los espectadores. Para los seguidores del programa de streaming duró poco la felicidad por la vuelta del panelista ya que una vez que se sentó en la silla, reveló que sería su última aparición. Y, de esta manera, confirmó que los rumores de su partida eran verdad.

Por esa razón, entre lágrimas, el influencer inició con su discurso de despedida: "Acá es cuando voy a hablar un poquito con el corazón, es difícil. Tomé una decisión... no pensé que iba a llorar. Como saben, soy una persona muy cambiante y necesito desafíos nuevos, probar cosas y decidí irme de este programa en busca de no sé qué, de probar cosas nuevas. En su momento me salió la oportunidad de estar en Bake Off, yo dije 'me parece algo importante para mi carrera', no era compatible con los horarios de este programa, hablé con Nico, lo entendió y tuve que dejar el proyecto. Uno tiene que tomar decisiones en la vida".

Si bien no especificó si tiene otro proyecto laboral inminente, relató: "Obviamente uno nunca está seguro de las decisiones, después se puede arrepentir o no. Yo decidí agarrar ese proyecto, dejar este de lado con todo lo que me dio Nadie Dice Nada, es todo mi presente. Es gracias a esto que me está yendo bien en La Polenta, que tenga una marca de ropa, que esté laburando de lo que me gusta, que me hayan llamado para Bake Off. Pero necesito movimiento en esta vida y tengo que cambiar, y sentí que era el momento de despedirme".

Así es que Martín Garabal quedó efectivamente como el reemplazo de Nacho Elizalde en Nadie Dice Nada, quedando así nada más Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña del elenco original.