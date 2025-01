El look con el que Nicole Neumann dejó a todos boquiabiertos en Punta del Este

Nicole Neumann deslumbró a todos con el look boho chic que eligió para llevar al evento al que asistió la noche del lunes en Punta del Este. La modelo fue una de las invitadas al lanzamiento de Los Tinelli, el reality show que muestra toda la intimidad de la vida de Marcelo Tinelli y su familia. Asistió junto a su marido, el corredor Manu Urcera .

image.png

image.png

Complementó su look con sandalias de taco chino, en cuero color plata y yute. Acompañó con un clutch rústico en un estilo acorde al resto del look.

Los días de descanso de Nicole Neumann, Cruz y Manu Urcera en Punta del Este

Luego de cerrar el 2023 con una escapada de ensueño a la Patagonia, Nicole Neumann decidió iniciar el nuevo año en Punta del Este, donde la modelo y su familia encontraron el equilibrio perfecto entre relajación, compromisos laborales y momentos inolvidables en la playa. Acompañada de su esposo, el piloto Manu Urcera, su pequeño hijo Cruz y un grupo cercano de amigos, la familia se instaló en el exclusivo destino uruguayo, que año tras año recibe a cientos de argentinos y celebridades.

El lunes por la tarde, el grupo llegó a la orilla cargado con todo lo necesario para disfrutar de un día junto al mar. Desde reposeras y una carpa para resguardar a Cruz del sol hasta abrigos para el fresco del atardecer, no dejaron ningún detalle al azar. Neumann se destacó con su impecable look veraniego: un vestido tejido a crochet en color arena, con aberturas estratégicas en las caderas y el frente, que complementó con gafas de sol blancas y una gorra clara con un oso estampado. Aunque no se quitó el vestido en ningún momento, debajo llevaba un traje de baño a tono.

image.png

Manu Urcera optó por un look más relajado, con un traje de baño oscuro, un buzo violeta y gafas de sol negras, mientras que el pequeño Cruz estuvo protegido con un enterito rayado en blanco y marrón y un sombrerito que cubría completamente su rostro, asegurando que no estuviera expuesto al sol.

En un ambiente de charla animada y risas, la familia disfrutó del tiempo juntos. Cruz fue el centro de atención, primero en brazos de su papá, quien conversaba con los amigos del grupo, y luego compartiendo momentos con Nicole, quien lo sentó en sus rodillas para jugar en la arena. Las postales familiares reflejaron un clima de conexión y disfrute.