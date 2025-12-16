El mal momento de Ángela Leiva con Mario Pergolini que terminó con un cruce al aire

La cantante no anduvo con rodeos y enfrentó al conductor del ciclo Otro Día Perdido tras cuestionar un aspecto importante en su vida.

Ángela Leiva fue la invitada de Mario Pergolini para el ciclo televisivo Otro Día Perdido en un episodio que no pasó desapercibido y mostró una cara diferente de los invitados. Contra todos los pronósticos, la cantante de cumbia se le plantó al conductor y lo sorprendió con una respuesta ácida.

Al presentar a la invitada, Pergolini tuvo una expresión sobre la cumbia que no pasó desapercibido para la reconocida artista que se hizo eco de lo dicho por el artista. “No me contestaste qué problema tenes con la cumbia. Dijiste: Uh, cumbia, canta. Y sí, ¿qué problema hay?”, soltó Ángela con un tono irritable.

Sin embargo, el conductor trató de ponerle un tinte humorístico pero la artista continuó profundizando sus sensaciones de molestia por el comentario: "Cómo arrugó". Luego, se formó un debate sobre la cumbia analizando las cumbias de los distintos países.

Ángela Leiva apuró a Mario Pergolini: "¿Qué problema tenés con la cumbia?" #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/0zweyftY7s — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) December 16, 2025

Luck Ra lanza "Ladrón": el nuevo éxito con Karina que promete arrasar en la Fiesta de la Confluencia 2026

Luck Ra presentó oficialmente este jueves su tema “Ladrón” con la colaboración de Karina “La princesita”. El cantante cordobés terminó con el misterio y previo a su presentación en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén lanzó nuevo videoclip que promete ser furor.

El tema generó gran expectativa entre los fanáticos del novio de La Joaqui, ya que dio pistas sobre quiénes lo acompañaron. Muchos especularon en que se trataba de Nicki Nicole, Duki y hasta su propia novia.

Sin embargo, el misterio se terminó cuando adelantó que Karina y Ramky formaron parte del nuevo éxito.

Luck Ra en la Confluencia

La Fiesta de la Confluencia 2026 se prepara para vibrar al ritmo de la música que domina las plataformas, y la confirmación de Luck Ra en Neuquén es una de las cartas más fuertes en esta apuesta.

El artista cordobés, cuyo nombre real es Facundo Almenara Ordoñez, es la prueba de fuego del boom que vive el cuarteto fusionado con el pop urbano. Su estilo único le ha permitido pasar de ser una promesa a uno de los artistas más virales del país.

El festival, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132, ofrecerá al público neuquino un show bailable y enérgico. Luck Ra comparte grilla con otros referentes juveniles como Trueno y La Joaqui.

El ascenso de Luck Ra ha sido meteórico, impulsado por temas que se convirtieron en éxitos instantáneos y que sonaron en todo el país. Su habilidad para tomar la esencia festiva del cuarteto cordobés y mezclarla con el sonido moderno del trap y el pop lo ha distinguido de otros artistas urbanos. Esto ha generado una base de seguidores enorme, garantizando que la noche que protagonice sea de alta convocatoria.