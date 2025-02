El nuevo look de Araceli González que causó sensación: "volver a los 90s"

La publicación no tardó en llenarse de halagos y nostalgia por parte de sus seguidores, quienes remarcaron el parecido con el icónico look que lució en sus comienzos en la televisión y el cine. “Ese corte sos vos, lo impusiste hace años y todas lo queríamos”, “Bellísima, no hay nada que pueda quedarte mal”, “¡Me encanta! Como en los 90”,y “Qué linda, estás siempre bárbara, ese look me hace acordar a tus comienzos”, fueron algunos de los comentarios que recibió.