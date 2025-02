El padre del hijo de Morena Rial se cansó y rompió el silencio en el programa de Luis Ventura

ogas - rial.png Matías Ogas, ex pareja de Morena Rial y padre de su segundo hijo habló con Luis Ventura.

El boxeador comenzó su relato respondiendo a las acusaciones sobre sus temas judiciales, atribuyendo falacias, “resulta que dicen que yo tengo pedido de captura ¿Por qué? No sé. Yo no hice nada malo, pero en todos lados están diciendo eso. Yo con Morena estábamos viviendo juntos en San Telmo. Yo soy un deportista, yo no robo, entreno y me dedico a prepararme para pelear", relató Matías Ogas en el comienzo de la entrevista. La conversación tuvo un subibaja de tensiones e idas y vueltas, que aumentaban su punto cuando profundizaban sobre las consecuencias de la detención de la madre de su hijo.

El duro momento que atraviesa la ex pareja de Morena Rial al no poder ver a su hijo

Ogas también se manifestó respecto a las actividades delictivas de Morena Rial, sobre las cuales afirmó no estar al tanto no solo de lo acontecido ni del entorno involucrado en la causa que llevó a la cárcel a la hija de Jorge Rial. Además, se refirió a su estadía en Córdoba ante la problemática que involucra a Amadeo, su hijo, acusando tener miedo a lo que puedan llegar a decir los medios sobre su viaje a la ciudad. “No estoy bien porque no estoy cerca de mi hijo. No tengo comunicación de nada, la persona que está con él me bloqueó de todos lados", respondió en referencia a su nula relación con su hijo Amadeo. Vale aclarar que, según trascendió, el menor se encuentra al ciudado de su abuelo, Jorge Rial y su círculo íntimo.

Jorge Rial-Morena Rial-2.jpg

Por último, Ogas se refirió a Jorge Rial, hacia quien lanzó duras opiniones pese a que el panelista Luis Bremer le mencionó la actitud que tuvo el periodista con su nieto al conocerse el escándalo mediático y judicial que envolvía a su hija. Ogas manifestó: “No sé quién se cree que es, porque se golpea el pecho y hace 4 meses que me hijo nació, y es la primera vez que lo ve. Me bloqueó, no puedo hacer videollamada, no tengo ningún contacto. Estoy totalmente quebrado porque no lo puedo ver y esta persona no me contesta los mensajes”, concluyó así su intervención en los medios, mientras su hijo está bajo la tutela de su familia materna y continúa la espera por la resolución de caso.