El palo increíble que Rodrigo Lussich le dio a una famosa: "Es el rencor y el odio juntos"

"No me interesa de ninguna manera tener trato con ella. Yo tengo mi vida. Me acuesto y en mi cama descanso en paz. Sé qué hice y qué no hice. No vendo nada para el afuera y soy super transparente”, había dicho Mica en una entrevista con la revista Gente donde profundizó: “Sé quién es. No soy hipócrita, y no me interesa. No tengo tiempo ni ganas. Es de conocimiento público que no tengo buena relación con ella. Si me preguntas esto, te contesto que no. Simplemente, es algo que no siento”.