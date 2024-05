Mica Viciconte se enteró de una situación horrible del jardín de su hijo Luca

En el siempre complejo y a veces tumultuoso mundo del espectáculo argentino, Mica Viciconte ha sabido hacerse un lugar destacado, no solo por su relación con Fabián Cubero, sino también por su rol en la vida de las hijas de este, especialmente de Indiana, quien vive con ellos tras distanciarse de su madre, Nicole Neumann. Sin embargo, la polémica recientemente se ha desplazado hacia las interacciones de Mica con un grupo particular: las madres del jardín de infantes de su hijo, Luca.

Durante una entrevista en "Cortá por Lozano" (Telefe), Mica se enfrentó a preguntas incisivas sobre cómo se relaciona con estas madres. Aunque reveló que algunas la buscan y quieren que sea parte de su círculo, también admitió que existe cierto "ruido" entre ellas. La conductora del programa, Verónica Lozano, no dudó en preguntar si alguna de ellas había coqueteado con Cubero, a lo que Viciconte respondió de manera elusiva: "No puedo contarlo públicamente", insinuando que sí había ocurrido algo digno de mención.

La situación se complicó aún más cuando Mica explicó: “Hubo una situación en la que yo mandé a alguien a retirar a mi nene y esa persona escuchó una conversación en la que no se habló muy bien de mí, pero sí se habló muy bien de Fabián”.

Ya la influencer había sido noticia en los últimos días también por hablar del Poroto Cubero. La polémica comenzó cuando la panelista conocida como Pochis, durante una emisión de Empezar el día (Ciudad Magazine), hizo referencia a la voz del exfutbolista Fabián Cubero en un contexto de comentarios sobre su relación con Nicole Neumann. "Imaginatelo a Cubero '¿qué querés que te diga Nikita?'", lanzó la panelista, generando incomodidad en el ambiente.

Mica 2.jpg Mica Viciconte y Cubero

El enojo de Mica Viciconte con una periodista por burlarse de Cubero

Ante esto, Mica Viciconte no tardó en tomar cartas en el asunto y dirigirse directamente a Pochis a través de sus redes sociales. "¿Qué es lo divertido de reírse de la voz de otra persona? Me parece que esa broma ya fue, ¿no?", cuestionó Viciconte, expresando su desaprobación ante la situación.

La respuesta de Pochis no se hizo esperar, quien reconoció su error y ofreció disculpas públicas. "Tenés 100% razón", expresó la influencer, agregando: "Hoy alguien en el programa me dijo algo de la voz de Cubero, lo imité y me reí. Pésimo de mi parte".

“Uno de última tiene que hacerlo con amigas en la intimidad comiendo bizcochitos. Así que no se me cae un anillo en pedir disculpas”, agregó la periodista. Ante este gesto, Mica dio por cerrado el tema, manifestando que para ella "es un tema superterminado".