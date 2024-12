El pésimo momento que vive Luisa Albinoni: "En 52 años nunca me pasó algo así"

Sobre las causas, fue clara: "Hubo una desinteligencia económica entre nuestro productor y los autores de la obra. Quedó sin efecto. Raimundo decidió levantarla. Si te mandan una carta documento intimándote, no podés seguir haciendo la función".

Luisa 1.jpg Luisa Albinoni

La complicada situación que está viviendo Luisana Albinoni

Visiblemente molesta, la actriz agregó: "En 52 años de carrera nunca me pasó algo así, y me da bronca porque descarté tres propuestas para hacer teatro en Villa Carlos Paz y había elegido esta obra porque me encantaba lo que estábamos haciendo".

Por su parte, Arnaldo André también dio su punto de vista en el programa. Si bien destacó su experiencia trabajando con Albinoni, dejó en claro que no hay posibilidad de que continúe en la producción: "Está todo manoseado, y no creo que esto se pueda remontar. Estoy afuera, mi cabeza está en otra cosa".

El actor también señaló las complicaciones internas que llevaron al final del proyecto: "He hablado con el autor, y cada uno defiende lo suyo. Creo que hubo una mala gestión, se informó mal, y acá viene el problema".

Además, André lamentó el desenlace: "Es una pena porque la obra funcionaba muchísimo. La gente se iba a divertir, pero habrá que dar vuelta la página. El detonante fue económico, una desinteligencia que llevó a esta situación".

Luisa 2.jpg Luisa Albinoni

La frustración de Luisa Albinoni

Según el periodista Juan Etchegoyen, existe la posibilidad de que Amores en Redes continúe bajo la dirección de otro productor y con nuevos protagonistas. "La obra seguiría, pero con otros nombres, ya que ni Arnaldo ni Luisa quieren saber más nada con el proyecto", afirmó. Este cambio marcaría el primer escándalo de la temporada teatral de verano antes de su inicio oficial.

Mientras busca superar este episodio, Luisa Albinoni continúa participando en El Cantando 2024 (América). Su carisma y emotivas interpretaciones han conquistado a la audiencia, convirtiéndola en una de las figuras más destacadas del certamen. Sin embargo, la actriz dejó en claro que este inesperado giro en su carrera teatral dejó una marca: "Elegí esta obra porque me encantaba lo que estábamos haciendo, y que termine así es muy frustrante".