manzana gran hermano.jpg Manzana de Gran Hermano se abrió con Furia y le contó que tiene un dolor en su zona íntima.

Qué le dijo Manzana a Furia en Gran Hermano

“Siento una molestia acá en la zona de abajo. Explícitamente tengo una molestia en el huevo izquierdo, y por eso estoy así como adolorido, ortiva. Porque me viene, se me va. Quiero ir a ver si me dan una pastilla o algo”, reveló Manzana de Gran Hermano a su compañera, luego de confesarle que piensa pedir atención médica para que se le vaya ese malestar.