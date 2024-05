El reclamo de Bautista ante las actitudes de Furia en Gran Hermano

furia gran hermano.png.jpeg

“¿Vos te sentiste así alguna vez?”, quiso saber Vich, haciéndose el desententido y el Bro respondió: “Miles de veces. ¿Querés hablar o no? Estuviste mucho tiempo al lado de Furia entonces no te hagas el boludo de que nunca viste un maltrato a otra gente, de gente que la pasó mal”.

Emmanuel no se hizo cargo de las palabras de Bauti y se justificó con que lo que decía “no tenía nada que ver” ya que él jamás había maltratado a nadie. Con pocas pulgas, el músico avanzó: "No vas a dejar de disfrutar la casa por esto. No te vas a quedar acá sólo”.

“Seguí haciendo lo que tenés que hacer porque no sos ni el primero ni el último que se siente agredido en esta casa", cerró, y Emma, terco, insistió: "No. Yo quiero estar tranquilo, no me voy a meter donde no puedo porque ya lo pasé con Joel, con Cata… objetivamente he sido el más atacado acá adentro. Jamás te vi en el mismo lugar que estoy yo".

A qué hombre de Gran Hermano, Furia se quiere llevar de su lado ahora: "Es re inteligente"

En la casa de Gran Hermano, las relaciones son tan cambiantes como el viento. Un claro ejemplo de esto son los ajustes en las alianzas y las tensiones entre los participantes, como la tensa relación actual entre Furia y Emmanuel, quienes antes eran mejores amigos. Sin embargo, se ha producido un giro inesperado y positivo en la relación entre Furia y Nicolás.

Durante una charla con los familiares y amigos de los participantes, que entraron hace unos días, Furia defendió con vehemencia la forma de expresarse de Nicolás, una actitud que no muchos esperaban de ella dado el historial de tensiones.

“¿Quieres que diga algo? A mí me rompe las bo*** cuando la gente se ríe de Nico. Siempre se lo dije”, expresó Furia con firmeza, ganándose la aprobación de Mateo. Este respaldo se extendió aún más cuando Furia le aseguró a Nicolás que era una persona muy inteligente y que tenía todo el derecho a expresarse como deseara.

“Sos una persona re inteligente. Yo tengo un sobrino como vos y tenés todo el derecho de expresarte como se te cante el oje**”, le dijo Furia a Nicolás, quien no pudo ocultar su sonrisa ante tal apoyo.

Este momento de apoyo y afirmación fue un contraste refrescante en medio de las constantes críticas y burlas que Nicolás había enfrentado anteriormente. Juliana fue más allá y le instó a mantener su esencia sin dejarse influir por las críticas. “Yo te lo digo siempre: no dejes de ser como sos. A mí me pasa que aprecio mucho la edad que tienen porque creo que pibes que a los 21 y 22 tienen la capacidad de expresarse de esa manera yo los aplaudo (...) Así que yo te aplaudo, flaco”, concluyó Furia con convicción.

Este gesto de Furia no solo mejoró la atmósfera entre ella y Nicolás, sino que también marcó un punto de inflexión en su propia imagen dentro de la casa. Tras la salida de Mauro Dalessio, Furia parece haber decidido enfocarse más en el juego y en construir puentes en lugar de muros con sus compañeros.