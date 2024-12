El súper chisme que contó Daniela Mori, la ex de Milei, sobre sus parejas

Daniela Mori , ex pareja del Presidente, sorprendió a todos con sus declaraciones sobre la relación de Javier Milei y Amalia " Yuyito" González . En las últimas semanas trascendió en los medios que la pareja presidencial atraviesa una gran crisis, aunque no hay confirmaciones oficiales.

Según la mirada que se utilice sobre la entrevista, se puede observar una defensa de Daniela hacia Amalia o, de lo contrario, un comentario muy negativo hacia la primera dama argentina. Durante la entrevista, Mori, insistió en que entiende la dificultad de mantener una relación tan expuesta y no pudo evitar opinar sobre ello. “Amalia hacía muchos años que no tenía novio, no recuerdo si seis o siete años, y se fue a enganchar con un presidente. No debe ser nada fácil”, comentó.