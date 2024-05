El terrible momento de La Joaqui: lloró en vivo al recordar el maltrato de su ex

La Joaqui, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas y expresó su gratitud hacia su amigo por defenderla tan valientemente. “Feliz día de la pu** independencia”, gritó La Joaqui, y agregó: “Gracias Sony porque yo me iba a morir con mi verdad”.

La Joaqui 1.jpg La Joaqui

La Joaqui rompió en llanto al recordar los maltratos que recibió

La Joaqui aprovechó la oportunidad para dirigirse a otras mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género: “Espero que esta batalla sirva para que, si alguien está pasando por lo mismo, tenga un amigo como G-Sony para ir a contarle”.

Con una mezcla de orgullo y dolor, La Joaqui compartió cómo superó la traumática experiencia de estar en una relación violenta. “Yo estoy re orgullosa porque de verdad a mí nada me va a lastimar más que todo lo que pasé y eso hace que hoy en día no haya nada que a mí... Soy irrompible”, afirmó, recibiendo el apoyo y la admiración de los presentes.

“Yo estuve ocho años pensando que las cosas iban a quedar desordenadas y me sentía muy avergonzada”, confesó, añadiendo que ahora puede dejar ir ese pasado porque la verdad finalmente ha salido a la luz.

Embed No vi que esto esté girando y me parece TREMENDO. El ex de La Joaqui humillado x violento y La Joaqui sintiéndose redimida ocho años después. pic.twitter.com/rAaF2SwECb — Paula B. Giménez (@YoFermina) May 28, 2024

El gesto de Coscu con La Joaqui

Coscu señaló que había ofrecido a La Joaqui no hablar del tema si la incomodaba, pero ella decidió que era el momento. “Sería muy hipócrita de mi parte haber esperado que alguien defienda mi verdad toda la vida y cuando llega ese momento hacer de cuenta que no lo vi”, explicó La Joaqui.

La batalla también incluyó momentos en los que Coqeéin Montana pidió disculpas, mencionando a su hija Shaina, lo que La Joaqui no tomó a la ligera. “No permito que nadie utilice el nombre de mi hija para componer un round por el que está cobrando. Todos tenemos valores distintos. Pero yo nunca le mentí a mis hijas. Es muy fuerte que usen el nombre de una menor”, afirmó.

Finalmente, La Joaqui cerró su intervención con un mensaje de empoderamiento y agradecimiento: “Me da mucha emoción que alguien me defienda, porque por mucho tiempo a mucha gente no le importaba... Me hace bien y me ayuda a dejar ir un montón de cosas feas que me pasaron. Yo nunca más me voy a dejar tratar así. Después de 8 años puedo cerrar un ciclo", concluyó.