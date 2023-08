Espectáculos La Mañana Emilia Attias El Turco Naim y Emilia Attias contaron cómo hacen para mantener la pasión tras 19 años juntos

El actor y humorista reveló algunos detalles íntimos de su relación con la actríz y de como hacen para mantener el fuego







El multifacético actor Naím Sibara Secchiari, más conocido como el Turco Naím, cumplió 19 años en pareja con la actriz y cantante Emilia Attias, y además comparten la crianza de Gina, su hija. Hace un tiempo, la ex Casi Ángeles aseguró que tienen buena convivencia, y actualmente Secchiari brindó algunos tips para lograr que el amor perdure durante tantos años.

Recientemente el ex Show Match brindó una entrevista a Teleshow y habló sobre la "clave" para mantener en pie esta pareja luego de dos décadas: "Primero, nos queremos mucho, naturalmente. También somos muy compañeros y a la vez cada uno tiene su vida muy desarrollada aparte. No nos metemos mucho en la vida del otro, en general somos así los dos, no nos metemos mucho en la vida de nadie, pero ni de familiares", adelantó.

"En eso somos personas muy parecidas: no damos consejos. Quizás suena egoísta, ¿no?, porque por ahí algunas personas me han dicho: “Vos nunca me das consejos”. Pero estoy tan ocupado en las cosas que tengo que hacer y en cumplir mis objetivos, mis sueños, que ni siquiera estoy prendido en los de mi compañera", aseguró.