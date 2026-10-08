¡Emocionante! Callejero Fino salió de la cárcel y el reencuentro con su hijo conmovió a todos

Después de varias semanas atravesadas por una situación judicial , Callejero Fino volvió a su casa y comenzó una nueva etapa junto a sus seres queridos. El regreso del cantante estuvo acompañado por un momento especialmente significativo que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

El músico recuperó la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria , luego de que la Justicia autorizara que continuara cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio de Pilar. Poco después de su salida, su pareja , Jessica Belén, compartió un video que permitió conocer cómo fue uno de los primeros momentos del artista junto a su familia .

En las imágenes se observa al cantante llegando a su vivienda. Al verlo, su hijo, Karim Yadiel, corre hacia él y ambos se abrazan emotivamente por su reencuentro . El encuentro fue tan movilizante que tanto el padre como el niño terminaron llorando .

Emotivo reencuentro familiar

“Hola, papi”, se escucha decir al pequeño mientras se acerca a Callejero Fino. El artista, visiblemente conmovido por el momento, lo abraza y responde: “Perdón”, con notable emoción y sentimientos encontrados por todo lo ocurrido. La reacción de Karim Yadiel no tardó en generar emoción. Entre lágrimas, el niño le contestó: “No pasa nada”. El abrazo continuó durante varios segundos y, en medio de la escena, el cantante volvió a expresarle sus sentimientos a su hijo con una frase tan breve como significativa: “Te amo”.

El video compartido por Jessica Belén permitió mostrar el primer encuentro entre Callejero Fino y su hijo después de la salida del músico del penal. La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó distintas reacciones entre los usuarios.

Por qué Callejero Fino había sido detenido

El cantante, cuyo nombre real es Natanael Alvarenga, había sido detenido el pasado 30 de agosto. Según la información aportada sobre el procedimiento, el artista fue interceptado por la Policía mientras circulaba en un vehículo sin patente.

Durante el operativo, los efectivos encontraron dentro del automóvil un arma de fuego que tenía la numeración limada. A partir de esa situación, Callejero Fino permaneció detenido hasta que la Justicia resolvió que pudiera continuar cumpliendo la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Con su regreso a casa, el reencuentro con su pequeño se convirtió en una de las primeras imágenes públicas del cantante tras salir de la carcel y marcó un momento cargado de emoción para su familia.