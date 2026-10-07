La periodista de espectáculos Fernanda Iglesias dio a conocer un accionar escandaloso de Maite Arruza, la hermana de Yanina.

Escándalo total: la hermana de Yanina Latorre la trató de cornuda en redes y después dijo que la "hackearon"

Algunos integrantes de la familia de Yanina Latorre quedaron en boca de todos por revender entradas ilegales de la Selección argentina , que tenía como principal aliciente la despedida de Lionel Messi, el máximo capitán del combinado nacional. El escándalo creció internamente sobre esta situación y sumó un nuevo episodio por una acción llamativa de Maite en redes sociales, la hermana de la periodista.

Primero, Yanina se despegó del caso y cruzó a su propia hermana Maite y su madre Dora Caamaño por realizar la acción ilegal mencionada anteriormente. Luego, el escándalo escaló en las últimas horas con un accionar particular de la protagonista del episodio que sería en contra su hermana en redes sociales.

Fernanda Iglesias apretó el acelerador en el escándalo y compartió una información que profundizó la polémica: mostró una captura donde se veía que Maite reposteó un video hecho con inteligencia artificial en el que hablaba de familia paralela de Diego Latorre, pareja de Yanina, en Miami, un rumor que se había profundizado durante el Mundial 2026. "Maite reposteó esto. Se picó", dijo Fernanda.

Pero ante este hecho, Aruzza dio una explicación particular que generó más ruido: "Aclaro. Alguien está entrando en mis cuentas, yo no publiqué nada de nadie y mucho menos de mi familia".

Esta explicación no contentó a Iglesias, que con cierta ironía soltó: "El viejo truco de 'me hackearon'".

La acción polémica que tuvo Maite para con Yanina

En su cuenta oficial de Instagram lanzó un posteo que no pasó desapercibido. Según las revelaciones de la cuenta Lo más popu, Maite se expresó tras el descargo: "Todos somos malos en una historia mal contada".

Llamativamente, este posteo fue eliminado rápidamente debido a que todo indicaba que apuntaba a la exangelita. Sin embargo, el accionar ya había tomado repercusión y recordó una pelea que tuvieron hace tiempo.