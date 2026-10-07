En medio del conflicto familiar que atraviesa la conductora, los internautas recordaron un fuerte posteo de la mediática fallecida en 2019.

El tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse: "tu hermana estuvo saliendo con tu marido, puntitah también".

El conflicto familiar por las reventas de entradas del partido de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina que involucra a Yanina Latorre , su hermana Maite Arruza y su madre volvió a poner bajo la lupa viejas declaraciones que permanecían en las redes sociales.

Entre ellas apareció un tuit de Natacha Jaitt , vieja enemiga de la periodista y conductora, publicado apenas diez días antes de su muerte, que generó repercusión por una frase dirigida a la presentadora de SQP.

La publicación de Natacha Jaitt volvió a circular después del escándalo que se desató por la reventa de entradas para el partido despedida de Lionel Messi , situación que derivó en un fuerte enfrentamiento entre Yanina Latorre y su hermana. En ese contexto, usuarios de X recuperaron un antiguo intercambio en el que Natacha había hecho referencia a Maite Arruza y a Diego Latorre .

La historia se remonta a febrero de 2019. Por entonces, Yanina Latorre había hablado públicamente sobre la falta de intimidad con su marido, Diego Latorre, y también había realizado comentarios sobre la sexualidad de las personas nacidas bajo el signo de Escorpio. En una de esas declaraciones, Yanina había mencionado a su hermana como ejemplo de una persona con una marcada energía sexual.

El abogado Alejandro Cipolla compartió entonces una nota periodística sobre aquellas declaraciones y le pidió a Natacha Jaitt que opinara. La mediática respondió con uno de sus habituales mensajes provocadores y apuntó directamente contra la familia Latorre. “Sentime, cacatúa: tu hermana estuvo saliendo con tu marida, puntitah también. Ups, se me escapó”, escribió Jaitt.

El presente de la familia de Yanina y el triste final de Natacha Jaitt

La fuerte acusación quedó publicada en su cuenta de Twitter y, años después, volvió a cobrar protagonismo en medio del nuevo conflicto familiar. La reaparición del tuit se produjo luego de que Maite Arruza y su madre quedaran involucradas en una polémica por la reventa de entradas para el partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina del pasado 6 de octubre.

La situación provocó un fuerte descargo de Yanina, quien expresó públicamente su enojo y reconoció que no sabía si podría recomponer la relación con su hermana. El enfrentamiento hizo que las redes sociales comenzaran a revisar episodios anteriores vinculados con Maite, entre ellos las antiguas declaraciones de Natacha Jaitt.

El tuit que ahora volvió a viralizarse fue publicado el 13 de febrero de 2019, apenas diez días antes de la muerte de Natacha Jaitt. La mediática murió el 23 de febrero de 2019, a los 41 años, en un complejo de eventos de la localidad bonaerense de Benavídez en circunstancias que al día de hoy no quedaron del todo claro y que fue motivo de investigación policial en su momento.