Yanina Latorre destrozó a la mamá de Tini Stoessel y lanzó una durísima acusación.

Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la polémica pero esta vez por un inesperado cruce con Mariana Muzlera , la mamá de Tini Stoessel .

Todo arrancó en medio del escándalo por la reventa de entradas para el partido de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, que involucró a la mamá y a la hermana de Yanina.

Mientras Yanina Latorre enfrentaba las repercusiones y se desligaba públicamente de lo sucedido, Mariana Muzlera compartió una frase que fue interpretada como una indirecta hacia ella: “El karma funciona siempre”. En La mañana con Moria analizaron el mensaje y señalaron que había sido publicado mientras hablaban de la interna familiar de los Stoessel en LAM.

“Me parece que la madre de Tini mandó un posteo que dice ‘el karma siempre llega’, como diciendo que siempre hablás de los demás y, por más que no tenga nada que ver, ahora vienen todos”, contó Moria Casán. Más tarde, Yanina compartió una foto junto a sus hijos y lanzó una contundente respuesta. “Me están diciendo que la mamá de Tini me dedicó una historita. Mirala, qué atrevida”, expresó.

“No me escondo”, “siempre doy la cara” y “no le tiro piedras a los periodistas”, enumeró la conductora. Por último, Latorre reservó su frase más fuerte para el final: “Estoy tan limpia que, aunque no haya hecho nada, hablo. A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando ‘dinero’ con un hijo”.

Yanina Latorre y toda su familia envueltos en el escándalo por la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el país comenzó a generar repercusiones incluso antes del esperado encuentro en el Monumental. Mientras crece la expectativa por la presencia del capitán argentino en su último partido con la Albiceleste ante su público, una situación vinculada a las entradas quedó en el centro de la escena y alcanzó a la familia Latorre.

Dora Caamaño, mamá de Yanina Latorre, y Maite Arruza, hermana de la conductora, fueron señaladas en redes sociales por una presunta reventa de localidades para el partido que se disputará este martes 6 de octubre en el estadio de River. La primera acusación pública llegó de la mano de Natali Rodríguez. La periodista e influencer compartió un video en sus redes sociales donde mostró capturas de una conversación relacionada con una entrada para la tribuna Sívori alta. De acuerdo con el material difundido, la localidad habría sido ofrecida a $700.000.

Ante la repercusión que tomó la publicación, Dora Caamaño decidió responderle directamente a Rodríguez y explicó el origen de las localidades. “Querida esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para la gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas”, escribió la mamá de Yanina Latorre.

La influencer, además, le señaló que la reventa de entradas está prohibida "la reventa está prohibida sin importar quien te da la entrada, vos no sos AFA y no la vendes a precio oficial" y sostuvo que en la presunta operación también estaría involucrado uno de los hijos de Maite Arruza.