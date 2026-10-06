María Fernanda Callejón cruzó a Yanina Latorre debido al escándalo familiar por la reventa de entradas de la Selección

La actriz, que ha tenido más de una de un episodio furioso con la filosa periodista, fue dura con una chicana en medio del caos familiar. Qué dijo.

Yanina Latorre ligó por el escándalo que envuelve a su familia, principalmente a su madre Dora Caamaño, su hermana Maite Aruzza y un sobrino por revender entradas para el partido de la Selección argentina , que será especial por la despedida de Lionel Messi.

Una vez trascendida la información sobre lo que estaba haciendo su hermana Maite con la reventa ilegal de entradas mientras miles de personas buscan un ticket por los medios oficiales -no hay disponibilidad- para presenciar el hecho histórico, Yanina se despegó del caso y fue durísima con su familiar.

Ante esta situación, desde el programa La Mañana con Moria le salieron al cruce. Principalmente fue María Fernanda Callejón quien utilizó un tono irónico y duro al hablar de una persona considerada como una enemiga.

Callejón dijo que Yanina la tildó de pelotuda cuando se estaba divorciando.

La frase con la que Callejón cruzó a Yanina

"Hay una frase que dice que uno no es la familia y que si ellos hacen algo, te la tenés que comer... es verdad. Hay que pensarlo", soltó sin escrúpulos en el programa matutino.

Por la acción de Maite, Callejón cargó con dureza contra la filosa periodista de espectáculos: "Uno a veces tiene que escuchar que te dicen cosas por tus hermanos... ellos no son lo mismo que vos. Lo que hace tu hermana, no habla de vos sino de ella. Es como para reflexionar, para bancarla un poco a ella, ¿no?".

Yanina Latorre y toda su familia envueltos en el escándalo por la despedida de Messi: revendían las entradas

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el país comenzó a generar repercusiones incluso antes del esperado encuentro en el Monumental. Mientras crece la expectativa por la presencia del capitán argentino en su último partido con la Albiceleste ante su público, una situación vinculada a las entradas quedó en el centro de la escena y alcanzó a la familia Latorre.

Dora Caamaño, mamá de Yanina Latorre, y Maite Arruza, hermana de la conductora, fueron señaladas en redes sociales por una presunta reventa de localidades para el partido que se disputará este martes 6 de octubre en el estadio de River.

Por qué es considerada grave la acusación hacia la madre y la hermana de Yanina Latorre

La primera acusación pública llegó de la mano de Natali Rodríguez. La periodista e influencer compartió un video en sus redes sociales donde mostró capturas de una conversación relacionada con una entrada para la tribuna Sívori alta. De acuerdo con el material difundido, la localidad habría sido ofrecida a $700.000.

Grave acusación contra la familia de Yanina Latorre.

Ante la repercusión que tomó la publicación, Dora Caamaño decidió responderle directamente a Rodríguez y explicó el origen de las localidades.

“Querida esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para la gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas”, escribió la mamá de Yanina Latorre.

La influencer, además, le señaló que la reventa de entradas está prohibida "la reventa está prohibida sin importar quien te da la entrada, vos no sos AFA y no la vendes a precio oficial" y sostuvo que en la presunta operación también estaría involucrado uno de los hijos de Maite Arruza.

La acusación de Fernanda Iglesias que reavivó el escándalo

La polémica tomó una nueva dimensión durante este domingo, cuando Fernanda Iglesias difundió en sus redes sociales capturas relacionadas con Maite Arruza. La panelista, quien mantiene un enfrentamiento público con Yanina Latorre desde su salida de LAM, acompañó una de las imágenes con una contundente frase: “Un negocio familiar”.

En las capturas compartidas por Iglesias, Arruza aparentemente le habría indicado a una persona interesada que el valor de la entrada era de $650.000. Según lo difundido, esa cifra representaría $560.000 más que el precio original de la localidad.

Iglesias también mostró que la cuenta de Instagram de Dora Caamaño había sido cerrada y que posteriormente volvió a estar disponible algunas horas después. La situación volvió a instalar el tema de las entradas para la despedida de Messi entre las tendencias de las redes sociales por parte de la panelista, luego de compartir un video donde se la ve a Yanina Latorre siendo muy crítica ante la reventa de entradas en partidos de fútbol mientras que su familia estaría siendo apuntada por esa misma actividad en los últimos días.

El descargo de Yanina Latorre por la reventa de entradas

“Durante dos minutos voy a ser seria porque desde el fin de semana me estoy comiendo un caramelito sin comerla ni beberla. Hace dos días me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego, a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver. Yo soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal de entradas de AFA o de la reventa como lo quieran llamar”, dijo Latorre en su programa.

La conductora aseguró que se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales y remarcó que no tenía conocimiento previo de la publicación de las entradas: “Yo me enteré por redes el fin de semana que desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía ni idea. Voy a ser absolutamente honesta, no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie pero no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice. Lo mismo si ustedes tienen alguien en su familia que se manda una cagada, un ilícito, o una estafa la culpa no es de ustedes, pero otra vez voy a dar la cara porque la gente me está puteando: ‘No vas a hablar’, ‘Chorra’, ‘Delincuente’”, relató.

En ese contexto, Yanina apuntó contra quienes la responsabilizaron directamente por lo ocurrido y diferenció su responsabilidad de las acciones que puedan haber realizado sus familiares: “Chicos, no sé si en sus familias la gente es buena o mala… Cuando tenés un familiar que se manda una c..., es con esa persona. No es conmigo, ni con mi hija, ni mi hijo, ni mi marido, ni nada”, agregó.