Fuerte crítica de Eleonora Cassano a las nuevas camadas de bailarines

Eleonora Cassano estuvo como invitada a Otro Día Perdido (El Trece) y más allá de hablar de su carrera y recordar la tapa de la revista PlayBoy junto a Julio Bocca en 1993 puso el énfasis en su rol como docente.

La bailarina de 61 años aprovechó la ocasión para criticar fuertemente a las nuevas generaciones de bailarines. “¿Y estás dando masterclass? ¿Has vuelto un poco al maravilloso mundo de la danza?”, quiso saber Mario Pergolini “No, no me fui. Cambió. Antes bailaba y ahora estoy tratando de brindar todo lo que aprendí a la gente joven y no tan joven también”, respondió Eleonora quien contó que había participado de una competencia en San Martín de los Andes.

“¿Y sigue siendo una carrera muy demandada? ¿Sigue habiendo cantidad? ¿Sigue habiendo como muchas chicas y chicos interesados?”, preguntó el conductor, aunque la respuesta fue contundente y llamó la atención de los presentes.

“Menos porque la verdad que hoy todo el mundo quiere todo rápido y el ballet lo que menos es, es rápido. Lleva mucho tiempo de estudio, de práctica, y cuando querés ver algún resultado, pasaron tres años. Entonces hoy miran TikTok, se aprenden una coreografía y ya piensan que bailan”, reflexionó la bailarina que comenzó su carrera en la danza cuando apenas tenía 7 años al ver El Lago de los Cisnes.

“Y eso es un tema, eso es un tema. Pero vengo de San Martín de los Andes, de estar en una competencia y vi 150 coreografías, así que hay interesados”, señaló Cassano. “Me imagino que no serán como la de los colegios, que te tenés que fumar que los hijos de otros bailen mal”, dijo Pergolini a lo que la bailarina concluyó que cuando se es jurado tenés que pensar en que esas "nenitas están haciendo todo con amor y vos no les podés bajar la caña diciendo "no servís"".