En qué se parece Guillermo Francella con Eliseo, su personaje de El Encargado

Angelado y diabólico a la vez, Eliseo Basurto regresa en la tercera temporada de "El Encargado" (Disney+). Tras tres meses de trabajo intenso y jornadas de grabación de once horas diarias, Francella se prepara para el estreno con una mezcla de expectativa e ilusión. En conversación con Teleshow, revela los secretos de esta última entrega y el desafío de volver a interpretar a un “villano” tan querido por el público. La nueva saga, filmada desde diciembre de 2023.

Francella 1.jpg Guillermo Francella

Guillermo Francella reveló qué tiene en común con Eliseo

Desde su estreno en 2022, "El Encargado" ha roto todos los récords a nivel nacional y se ha convertido en la primera ficción de la nueva era del streaming en tener tres temporadas. La segunda temporada se posicionó rápidamente como la producción latinoamericana más vista en Star+ y Disney+.

"Para un actor, interpretar a Eliseo es fascinante. Es un personaje que puede ser empático y oscuro al mismo tiempo. Tiene una inteligencia singular que lo hace diferente", explica Francella. "Es alguien angelado, de lo amoroso que es, y de golpe se convierte en un ser oscuro. Doble a todos con mucho ingenio y argumentos sólidos. A medida que pasa el tiempo, los guionistas van incorporando cosas mías, como ciertos gestos y conductas. Esa risa loca de la nada, o pasar de la seriedad a la risa, las fuimos incorporando. Es un mix de lo que habían escrito y mi impronta personal, creando un ser muy singular", agrega el actor sobre qué cosas tenía similar con su personaje.

Francella 2.jpg Guillermo Francella

El gran éxito de El Encargado

La popularidad de Eliseo ha llevado a Francella a reflexionar sobre su carrera y los personajes que ha interpretado. "En los últimos años, traté de hacer personajes lo más heterogéneos posible. Me gustó tener cierto antagonismo y que fueran bien heterogéneos entre sí. No hubo una zona de confort. Sentí que todos fueron un desafío porque tuve directores distintos como Armando Bo, Ariel Winograd, Marcos Carnevale en Granizo, y Cohn y Duprat en El Encargado. Esto me permitió componer algo distinto con la ayuda de ellos", concluye el actor.