Encontraron a Roberto García Moritán en una fiesta sadomasoquista en Perú

El ex marido de Pampita viajó al exterior por un nuevo desafío laboral. Lo vieron en la insólita celebración.

Carolina “Pampita” Ardohain terminó su matrimonio con Roberto García Moritán y ya se muestra muy enamorada del empresario Martín Pepa. Sin embargo, el exfuncionario, aún no olvida a la modelo y no piensa en volver a encontrar el amor. Según contaron en el programa DDM, Moritán viajó a Perú y lo vieron en un boliche en una fiesta muy particular.