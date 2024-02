Escándalo en Gran Hermano: por qué se pelearon Furia y el Chino

Furia 1.jpg

Este enfrentamiento no fue el primero entre ambos; unas horas antes, en la misma cocina, Juliana había confrontado al Chino. "Cada vez que me acerco te levantas y te vas. Yo no me la banco más, los que la van a pasar mal son ustedes. Me parece que te juntas conmigo por estrategia", le había reprochado.