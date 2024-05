Estefanía Pasquini habló sobre el accidente que hospitalizó a Alberto Cormillot

Cormillot 1.jpg Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Qué le pasó a Alberto Cormillot

"Él se despertó como todos los días a las 4 para ir a la radio, y se ve que cerca de la cama habrán quedado los autitos, algo de Emilio... pisó, se cayó y se golpeó contra la punta de una cómoda”, detalló Pasquini en "Cuestión de Peso".

La conmoción fue tal que Mariano Massaccesi, conductor del programa, informó que "explotaron los teléfonos" de la producción con gente deseosa de conocer el estado de Cormillot y la gravedad de su lesión. Desde el programa, se intentó mantener al público informado y se anunció que intentarían entrevistar a Cormillot directamente desde el hospital.

Cormillot, figura insustituible de "Cuestión de Peso" desde su inicio hace 18 años, ha sido el guía para innumerables participantes en su lucha contra el sobrepeso y las enfermedades relacionadas. A pesar de su edad y del percance, su esposa dejó claro que estaba fuera de peligro.

Cormillot 2.jpg Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

La aparición de Cormillot en Cuestión de Peso tras su accidente

Durante el programa, el propio Cormillot hizo una aparición vía videollamada para tranquilizar a todos y explicar su situación: “Después de la oscuridad y un carrito de niño, que no estaba previsto, me jugaron una mala pasada y me caí. Me golpeé muy fuerte. Cuando tenés una costilla rota, en el mejor de los casos lo que podés hacer es moverte menos y esperar que el dolor se vaya, porque no se puede enyesar como un brazo o una pierna”.

“Ahora estoy sin dolor porque estoy quieto y con analgésicos por vena. Los médicos tenían miedo de que empiece a corcovear, pero no tenía dentro del rango quedarme, porque sabía que era una cosa complicada. Agradezco a Dios que fue solamente rotura de costillas y no otra cosa, porque realmente fue un golpe fuerte y justo contra una punta que era de madera bastante dura. Grité y Estefi se despertó enseguida”, continuó.

Cuando volverá Alberto Cormillot a Cuestión de Peso

Sobre su recuperación y el regreso al programa, Cormillot fue claro: hasta que "no se pueda manejar el dolor por boca", es decir, con analgésicos vía oral, no podrá retirarse del sanatorio y, por ende, se ausentará de "Cuestión de Peso". “Confío en los médicos que tengo, sé que están haciendo lo mejor posible y estoy en eso. Hago caso. Es más, no me dijeron que esté quieto, sino que me mueva en la pieza, porque quedarse quieto tampoco es bueno”, concluyó.