Fabiana Cantilo destrozó a L-Gante: “son los errores de la vida”

En el marco del debut de su película Lágrimas de fuego fue contundente cuando le preguntaron por el cantante de cumbia 420 y lo destrozó sin piedad.

Fabiana Cantilo se despachó frente a las cámaras en medio de la presentación de su película Lágrimas de fuego. La cantante que arribará a Neuquén a finales de octubre tras reprogramar su show por problemas de salud disparó críticas contra L-Gante y el género urbano.

Mientras cuestionó a la música de L-Gante, la cantante deslizó una serie de elogios para Lali Espósito . “Lali peló rock y rebeldía, mi amor. La obligaban a actuar de monja. Creo que a ella no le gustaba pobrecita”, sentenció.

Al mismo tiempo, mostró su apoyo a artistas como Ca7riel y Paco Amoroso, los favoritos argentinos para los Latín Grammys con 10 nominaciones. “También me gustan Trueno y Wos, pero L-Gante no me preguntes porque no tengo ni idea qué hace”, dijo sin filtros.

“No le entiendo nada. No me preguntes más por él. Es un problema. Son los errores de la vida. No me hagas hablar más porque voy a decir un desastre. No me importa L-Gante”, sumó Cantilo.

Cuando el cronista de El Nueve quiso saber si el cantante era un referente de la música, fue contundente: “No sé de qué música. Me lo puse a escuchar y habla con sus amigos”.

Luego, habló de Wanda Nara que también incursiona con la música. “No la escuché. No sabe, no contesta. No miro nada, no salgo nunca. Mi vestido más y vivo con mis gatos. No me pregunten sobre cosas raras. Igual Wanda es mejor que L-Gante, si vamos a decir algo. Pero no me pregunten por esa gente porque no quiero hablar porque no le entiendo”, concluyó.